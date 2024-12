Reprise de ‘Tieta’ na Globo: Foto de Claudia Ohana surpreende a web

A reprise da novela ‘Tieta’ mexe com o público e também com o elenco e a atriz Claudia Ohana surpreendeu ao postar no Instagram uma foto caracterizada como a protagonista da trama, que é interpretada pela veterana Betty Faria.

ANÚNCIO

Nostálgica e aos 61 anos, Claudia mostrou que ainda está conectada com a história que embalou o final da década de 1980 e que agora ocupa o ‘Vale a Pena Ver de Novo’, na TV Globo: “35 anos depois eu ainda me sinto meio Tiêta. Essa coisa brejeira que habita em mim”, escreveu a famosa, na legenda da foto.

Leia também:

Tieta "35 anos depois eu ainda me sinto meio Tiêta", afirma Claudia Ohana, no Instagram (Pino Gomes/Reprodução/Instagram @ohanareal)

Qual a personagem de Claudia Ohana em ‘Tieta’

A atriz Claudia Ohana dá vida à protagonista homônima na primeira fase da novela. Ela aparece em cenas polêmicas, já que sofre maus bocados, antes de deixar Santana do Agreste.

Claudia dá o tom para a personagem, que em seguida é vivida pela veterana Betty Faria, sendo debochada, desbocada e rebelde. Jovem, ela deixa sua cidade para viver em São Paulo, onde enriquece, mas volta 25 anos depois com o propósito de se vingar de todos.

“Fico muito feliz em saber que uma nova geração vai assistir a essa novela que marcou época. Para mim, ‘Tieta’ só traz boas lembranças. Não sou de assistir aos meus trabalhos antigos, mas com certeza não vou resistir”, comentou a atriz.

Relembre a história da novela ‘Tieta’

A novela adaptada por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares conta a história de uma jovem mulher expulsa de casa e de sua cidade, Santana do Agreste, devido ao seu comportamento fora dos padrões daquela época.

Sem rumo, ela, Tieta, decide viver em São Paulo, onde conquistou uma grande fortuna e, após 25 anos longe, decide voltar para cidade de onde foi expulsa para mostrar que agora é uma mulher rica e muito poderosa. Decidida a se vingar de todos que a maltrataram no passado, ela se envolve com o sobrinho, um jovem seminarista.