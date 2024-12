Bastidores de Êta Mundo Bom! 2: Protagonista vai embolsar fortuna na Globo

Os bastidores da continuação da novela ‘Êta Mundo Bom!’, escrita por Walcyr Carrasco e que está prevista para estrear no dia 9 de junho de 2025, continuam aquecidos nos corredores da TV Globo e a atriz Larissa Manoela, que deve viver uma das personagens principais, está garantida e deve embolsar uma bolada.

O salário de Larissa Manoela na novela ‘Êta Mundo Bom! 2′

Larissa Manoela já teria assinado um novo contrato com a TV Globo para fazer parte do elenco da continuação da novela ‘Êta Mundo Bom!’, desenvolvida pelo autor Walcyr Carrasco para 2025, e, segundo o site Observatório da TV, ela vai ganhar cerca de R$ 120 mil mensais para trabalhar na história protagonizada por Candinho (Sergio Guizé).

Candinho vive novas emoções em ‘Êta Mundo Bom! 2′

O protagonista da novela interpretado pelo ator Sergio Guizé está de volta em 2025, alguns anos após o fim da história original, de 2016. Na trama, ele procura a ajuda de Pancrácio (Marco Nanini) para encontrar seu filho desaparecido, chamado Amadeu. Mas, segundo o site da Quem, o que ele nem imagina é que o menino está sendo criado num orfanato próximo.

Veremos também Candinho mais solitário. Afinal, Anastácia, sua mãe, morreu e o casamento com Filó (Débora Nascimento) chegou ao fim. Mas, ele segue otimista com a vida. Existe uma possibilidade do personagem viver um romance com Dita (Jeniffer Nascimento), uma das estrelas da rádio.

Algumas surpresas também estão previstas na novela escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, como o retorno de Ernesto, que foi dado como morto após um grave acidente de carro no final do folhetim em 2016.