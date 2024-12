Bastidores de ‘Vale Tudo’: Há uma polêmica sobre o papel do ator Thiago Martins

Os bastidores da novela ‘Vale Tudo’ não surpreendem apenas com revelações envolvendo os personagens principais da trama adaptada pela autora Manuela Dias para a programação da TV Globo em 2025. Há uma novidade polêmica envolvendo Vasco, papel do ator Thiago Martins.

Mania de Você Novela escrita por João Emanuel Carneiro é substituida pelo remake de 'Vale Tudo', adaptada pela autora Manuela Dias (Fábio Rocha/TV Globo)

‘Vale Tudo’ mergulha no mundo das apostas on-line

Vasco (Thiago Martins) é quem coloca o mundo das apostas on-line em discussão na novela ‘Vale Tudo’, que segue sendo repaginada pela autora Manuela Dias para 2025. Na trama, ele chega a deixar o filho sem dinheiro por causa dos famosos jogos de azar.

Desta forma, Manuela Dias acaba por “substituir” Lucimar (Maria Gladys), personagem presente na novela original, de 1988, pelo papel de Thiago. Na década de 1980, ela apostava no jogo do bicho com frequência.

O remake ‘Vale Tudo’ substitui qual novela da TV Globo

Em 2025, a novela ‘Vale Tudo’ substitui ‘Mania de Você’, folhetim escrito por João Emanuel Carneiro. Adaptada por Manuela Dias, a história tem a função de aumentar a audiência das 21h, que, mesmo seguindo em primeiro lugar, sofre constantes quedas.

Vale Tudo O ator Thiago Martins foi escalado para interpretar Vasco, um porteiro com aspirações musicais (Manoella Mello/TV Globo)

Relembre a história original da novela ‘Vale Tudo’, exibida em 1988

A corrupção no Brasil foi o tema principal da versão original da novela ‘Vale Tudo’, que passa por algumas mudanças na versão de 2025. Como deve acontecer na adaptação feita por Manuela Dias para 2025, a história da época rodava em meio aos conflitos éticos entre Raquel Accioli e Maria de Fátima.

Enquanto Raquel é uma mãe íntegra, Maria torna-se a vilã da novela e despreza a pobreza, fazendo de tudo para chegar ao mundo dos ricos. Ela até vende a casa da família para morar no Rio de Janeiro, onde vira uma grande aliada de César e seduz Afonso Roitman, o herdeiro da grande empresária Odete Roitman.