Raul Gil fora do SBT: Daniela Beyruti quebra o silêncio sobre demissão

A saída do apresentador Raul Gil do SBT, após 14 anos de contrato exclusivo, abalou as estruturas dos fãs. Mas, com a demissão do comunicador, de 84 anos, confirmada na sexta-feira, 6 de dezembro, a CEO Daniela Beyruti resolveu se pronunciar.

Daniela Beyruti "Você é e sempre vai ser querido para nós", sobre o apresentador Raul Gil (Instagram/Reprodução)

O que Daniela Beyruti disse sobre a saída de Raul Gil do SBT

A CEO do SBT e filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti falou com carinho do apresentador Raul Gil, que deixa o canal após 14 anos de exclusividade. No comunicado, ela disse que o veterano da televisão sempre será lembrado: “Você é e sempre vai ser querido para nós. Obrigada por fazer tão parte da nossa história”, escreveu ela nos stories do Instagram.

Raul Gil tira o chapéu para o SBT e para Silvio Santos

Em clima de despedida, o apresentador Raul Gil fez um vídeo para comunicar a sua saída do SBT e falou com carinho do canal e de Silvio Santos, que o colocou como sócio do ‘Programa Raul Gil’: “Silvio Santos me colocou como sócio e durante esses 14 anos ganhei tanto dinheiro que não estou preocupado em ficar parado. A minha vida vai continuar”, disse ele.

Raul Gil agradeceu a Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e atual diretora do SBT: “Eu quero que a Daniela tenha muita sorte e que ela seja muito feliz em suas novas contratações. A gente está fora, mas, de repente, volta. Eu voltei para o SBT três vezes, para a Record três vezes e para a Band duas vezes”.

O fim do ‘Chega Mais’ abala os bastidores do SBT

Daniela Beyruti não se estendeu ao comentar sobre o fim do programa matinal, ‘Chega Mais’, na sexta-feira, 6, mas agradeceu ao apoio e trabalho de toda a equipe e também dos apresentadores Michelle Barros, Regina Volpato e Paulo Mathias.

“A todos que participaram desse projeto, obrigada. Michelle Barros, Regina Volpato e Paulo Mathias, obrigada por fazerem parte da nossa história”, disse a executiva, citando o trio de apresentadores da atração recém-extinta.