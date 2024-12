Show em São Paulo: Nicko McBrain se despede do Iron Maiden neste sábado (7)

O show do Iron Maiden no Allianz Parque, em São Paulo, que acontece neste sábado, 7 de dezembro, ficou ainda mais especial com a confirmação da despedida do baterista Nicko McBrain da banda.

O motivo para Nicko McBrain deixar o Iron Maiden

Aos 72 anos, Nicko McBrain não explicou detalhadamente a razão para deixar a banda depois do show na capital paulista, mas deixou explícito que a rotina turnês já não estava em seus planos.

Nos últimos anos, Nicko também lidou com problemas de saúde graves, como o mini-AVC que teve em 2023. Ele também já afirmou que não tem tocado como no passado.

Quem substitui Nicko McBrain no Iron Maiden

Nicko McBrain entrou no Iron Maiden em 1982, substituindo Clive Burr, mas ainda não há o nome de quem vai ocupar sua vaga na banda, que roda o mundo com a turnê ‘Run for Your Lives’, em 2025. O show celebra os 50 anos do grupo.

Nicko McBrain ficou 42 anos tocando no Iron Maiden

Por meio de um texto publicado no Instagram do Iron Maiden, Nicko McBrain falou com alegria dos 42 anos em que esteve no Iron Maiden e disse que ponderou muito o seu afastamento “da rotina do estilo de vida de turnês extensas”.

“Hoje, em São Paulo, será meu último show com o Iron Maiden. Desejo muito sucesso à banda daqui para frente”, escreveu o artista.

Nicko McBrain não se afasta totalmente da banda

Nicko McBrain não vai se afastar totalmente do Iron Maiden. Em seu comunicado, o baterista afirmou que continua como parte da família e que vai trabalhar em diferentes projetos que estão na mente dos empresários Rod Smallwood e Andy Taylor.

“Estarei trabalhando em uma variedade de projetos pessoais diferentes e me concentrando em meus negócios e empreendimentos existentes, incluindo The British Drum Company e o Nicko McBrain’s Drum One”.