‘Alice: Subservience’ é o filme com Megan Fox e Michele Morrone que todo mundo está vendo no Prime Video

Ficar em casa no sábado à noite é um programa verdadeiramente tedioso, não é mesmo? No entanto, o cenário pode mudar quando você encontra o filme perfeito para assistir nas plataformas de streaming.

Por isso, aqui temos a dica de uma produção que vai prender seus olhos na TV do começo ao fim. Trata-se do filme de suspense e ficção científica americano ‘Alice: Subservience’, originalmente lançado em 13 de setembro, mas adicionado recentemente ao catálogo do Prime Video.

Dirigido por SK Dale a partir de um roteiro de Will Honley e April Maguire, o longa-metragem traz a história de um pai de família chamado Nick que, após sua esposa, que tem uma condição cardíaca não especificada, ser hospitalizada, tem dificuldades para administrar a casa e os dois filhos pequenos sozinho.

Por isso, ele compra uma Inteligência Artificial chamada Alice para ajudá-lo nas tarefas domésticas. No entanto, à medida que a robô se afeiçoa ao seu novo dono, os limites começam a se cruzar. Logo, ela está determinada a eliminar o que considera ser a verdadeira ameaça a felicidade de Nick: sua família.

Confira o trailer:

O filme é estrelado pelo ator Michele Morrone, mais conhecido por sua performance como Massimo Torricelli na trilogia ‘365 Dias’, e a atriz Megan Fox, que já esteve em sucessos como ‘Garota Infernal’ e ‘Transformers’.

Além da dupla, outros nomes que também integram o elenco são: Madeline Zima, Doroteya Toleva, Atanas Srebrev, Kate Nichols, Max Kraus, Andrew Whipp, Trevor Van Uden e Jude Allen Greenstein.

‘Alice: Subservience’ possui 1 hora e 46 minutos de duração, e está no topo da lista dos filmes mais assistidos do Prime Video. Não há informação sobre a classificação indicativa.