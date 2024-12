2ª temporada de ‘Rensga Hits!’: Os conflitos pessoais dão o tom desta série

A 2ª temporada de ‘Rensga Hits!’ tem data de estreia na TV Globo e reversa momentos complicados para as principais personagens: Raíssa (Alice Wegmann), Gláucia (Lorena Comparato), Marlene (Deborah Secco), Helena (Fabiana Karla).

Quando a 2ª temporada de ‘Rensga Hits!’ estreia na TV Globo

A 2ª temporada da série musical ‘Rensga Hits!’ estreia na terça-feira, 10 de dezembro, na programação da TV Globo e traz Alice Wegmann, Lorena Comparato, Deborah Secco e Fabiana Karla de volta ao mundo do sertanejo. A nova safra de episódios é exibida entre terças e quintas-feiras, após o capítulo da novela ‘Mania de Você’.

Rensga Hits! Glaucia (Lorena Comparato) e Raíssa (Alice Wegmann) no clipe da música 'Detox de Macho' (Vitor Peruzze/Cabecidade/TV Globo)

As dificuldades das protagonistas de ‘Rensga Hits!’ na 2ª temporada

Após sonhar na primeira leva de episódios da série, as protagonistas Raíssa (Alice Wegmann) e Gláucia (Lorena Comparato) enfrentam a dura realidade da vida artística na 2ª temporada de ‘Rensga Hits!’. Elas começam sem conseguir alcançar o sucesso desejado, apesar do esforço de Marlene e Helena, e percebem que a única solução é virar uma dupla sertaneja.

A vida pessoal também está complicada nesta nova leva de episódios e as duas acabam morando na mesma casa para cuidar do pai, Guarariba (Ernani Moraes), que perdeu a memória, o que traz muitas histórias do passado à tona e gera conflitos que podem afastar qualquer resquício de trégua entre elas.

Marlene e Helena reviram o passado na 2ª temporada de ‘Rensga Hits!’

A proximidade das empresárias Marlene (Deborah Secco) e Helena (Fabiana Karla) ganham um novo foco na 2ª temporada de ‘Rensga Hits!’ e o público descobre, no meio de muitas intrigas e feridas abertas, o motivo do fim da dupla ‘As Goianiras’, sucesso do sertanejo dos anos 2000.

Quem faz parte do elenco da 2ª temporada de ‘Rensga Hits!’

Além do quarteto principal formado pelas atrizes Alice Wegmann, Lorena Comparato, Deborah Secco e Fabiana Karla, a 2ª temporada de ‘Rensga Hits!’ conta com Alejandro Claveaux, Jean Pedro, Jeniffer Dias, Julia Gomes, Laura Simões, Leo Bittencourt, Maíra Azevedo, Maria Maud, Maurício Destri, Mouhamed Harfouch, Rafa Kalimann, Samuel de Assis e Sidney Santiago, entre outras celebridades.