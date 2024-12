Bastidores de Êta Mundo Bom! 2: Flávia Alessandra vangloria o autor da novela

A continuação da novela ‘Êta Mundo Bom!’ na TV Globo segue com a formação do elenco principal e Flávia Alessandra, que é dada como certa na produção de 2025, aproveitou a presença na CCXP 2024 para falar sobre a expectativa da trama e sobre Walcyr Carrasco.

Êta Mundo Bom! A continuação da novela está prevista para para estrear no dia 9 de junho de 2025 (Ramón Vasconcelos/TV Globo)

O que Flávia Alessandra revelou sobre ‘Êta Mundo Bom! 2′

Foi durante um painel da TV Globo sobre vilã de novela que Flávia Alessandra falou sobre Sandra, personagens que pagou por todos os seus pecados no último capítulo de ‘Êta Mundo Bom!’ (2016), e também enalteceu o trabalho do autor Walcyr Carrasco, que escreve a continuação do folhetim das 18h.

Ao abrir o jogo, Flávia disse que há um namoro bom entre ela e a volta para a novela e ressaltou: “Há um namoro muito bom, mas é aquilo, o que o Walcyr pedir eu digo amém”.

Quais atores aceitaram participar de ‘Êta Mundo Bom! 2′

A atriz Flávia Alessandra e o ator Rainer Cadete são dados como certos na continuação da novela exibida em 2016. Ela deve viver novamente a vilã Sandra, que sofreu com a morte de Ernesto (Eriberto Leão) e acabou sendo presa por todos os golpes dados durante a história, e ele Celso, sobrinho de Anastácia (Eliane Giardini), que busca vingança por ter sido excluído da herança da tia.

Êta Mundo Bom! Eriberto Leão e Flávia Alessandra podem retornar na continuação da novela escrita por Walcyr Carrasco, em 2016 (Divulgação/TV Globo)

Candinho vive novas emoções em ‘Êta Mundo Bom! 2′

O protagonista da novela vivido pelo ator Sergio Guizé está de volta em 2025 na TV Globo. Alguns anos após o fim da história de 2016, ele procura a ajuda de Pancrácio (Marco Nanini) para encontrar seu filho desaparecido, chamado Amadeu. Mas, segundo o site da Quem, o que ele nem imagina é que o menino está sendo criado num orfanato próximo.

Veremos também Candinho mais solitário. Afinal, Anastácia, sua mãe, morreu e o casamento com Filó (Débora Nascimento) chegou ao fim. Mas, ele segue otimista com a vida. Existe uma possibilidade do personagem viver um romance com Dita (Jeniffer Nascimento), uma das estrelas da rádio.

Algumas surpresas também estão previstas na novela escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, como o retorno de Ernesto, que foi dado como morto após um grave acidente de carro no final do folhetim em 2016.