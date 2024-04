BBB 24: Fora do reality, MC Binn posta foto ao lado de Giovanna e ator de filme sobre Suzane von Richthofen lamenta

Leo Bittencourt não curtiu muito o encontro entre Giovanna e MC Binn fora da casa do BBB 24. Eliminada no último domingo (7), a sister, que seria o interesse amoroso do ator, apareceu em uma foto publicada no Twitter ao lado do funkeiro, com quem teve um relacionamento dentro do reality.

Bittencourt, ator que apareceu nas séries Rensga Hits e Segunda Chamada, da Globoplay, além de interpretar Daniel Cravinhos em filmes sobre Suzane von Richthofen, fez questão de compartilhar a foto e escrever “moiô”. Já Giovanna respondeu “Olha já”, que foi respondida novamente pelo ator: “Usar gíria manauara é covardia”.

Entenda o interesse amoroso do ator

Assim que a mineira foi eliminada com 75,35% no 18º Paredão que disputava contra Alane (20,06%) e Davi ( 4,59%), Leo escreveu em sua rede social: “Ai ai Giovanna.” Um usuário do Twitter percebeu o leve flerte e comentou: “Já está de olho, né?”. O ator não perdeu tempo e disse: “Desde o primeiro dia”.

Giovanna fala sobre o ator

Ao saber do interesse de Leo Bittencourt, a sister deu risada sobre a situação, mas preferiu não entrar muito em detalhes. “Meu Deus do Céu. Estou muito surpresa, nem imaginava. Não parei para conversar. Ele é bonito, ele tem interesse. Vamos ver se a gente vai conversar. Mas hoje foi um dia muito corrido, não consegui parar para ver nada direito. Acabei de chegar na ‘humanidade’. Não deu tempo”, contou Giovanna ao gshow.

Já com MC Bin Laden, a mineira teve um breve romance dentro do reality, mas deram um tempo depois. Eles ainda chegaram a se beijar após a provocação de Ivete Sangalo durante uma festa, e falaram que a amizade iria prevalecer fora do reality.

