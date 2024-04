Após briga no Sincerão, Buda ainda tem chance de ficar no BBB 24

Buda ainda tem chance de ficar no BBB 24. Depois da briga entre Davi e Beatriz no Sincerão, os telespectadores começaram a pedir que mudem rapidamente o alvo no paredão e eliminem Alane, que apoiou a vendedora do Brás.

Não é que o público aceite o jogo do último gnomo dentro do BBB, mas Lucas Henrique chamou a atenção ao ser flagrado pela câmera querendo ouvir a briga de Davi e Beatriz no jardim da casa. Vale destacar que agora o brother está sem nenhum aliado para contar a fofoca da madrugada de terça-feira (09).

Nas redes sociais, há quem tenha se divertido com a situação, que foi vista como “o último suspiro” de Buda dentro do BBB 24, antes dele “vazar” da casa.

Recomendados

Há também quem diga que o flagra não melhore muito a situação de Buda, que enfrenta o paredão contra Alane e Isabelle, mas que ele poderia ficar mais um pouco no reality show: “Eu queria que Lucas ficasse. Eu acho que eles estão se achando muito e o Lucas sempre foi um jogador”, disse um fã.

Um outro telespectador da Globo implorou para o mudarem rapidamente a opção de voto neste paredão: “Gente, eu deixaria o Buda até a final. Ele ganhou prova demais. O que Alane ganhou? Um bate volta”.

Vendo Lucas Henrique ouvindo atrás da porta, uma fã disse que Buda “não merece sair agora” do BBB 24 e explicou o motivo: “Ele não vai ganhar mesmo. Era para Alane sair e deixar a amiguinha Beatriz sem rumo. Duas vtzeiras, sonsas e oportunistas”.

Ainda levando tudo na piada, uma pessoa disse que essa será a situação na rua onde Buda mora quando ele sair: “Ei Buda, vem aqui fora, pois a vizinhança irá ficar igual a você hoje, tentando ouvir a sua conversa com a Camila”.