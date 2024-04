Namoro ou amizade? Matteus e Isabelle dormem juntos e viram o ‘melhor casal’ no BBB (Reprodução/Globoplay)

Namoro ou amizade? Matteus e Isabelle dormiram na mesma cama e o público que assiste a reta final do BBB 24 assumiu que este é o “melhor casal” de todas as temporadas do reality show da Globo.

Em mais uma noite cheia de discussão, que foi marcada pela briga entre Davi e Beatriz no Sincerão, Isabelle e Matteus foram para o quarto e antes de dormir trocaram elogios durante a madrugada desta terça-feira (09).

Na cama, a manauara afirmou que Matteus é um “príncipe” e recebe um “tu que é uma princesa”, do paranaense. Os dois estavam juntinhos e de mãos dadas, o que deixou a web ainda mais certa de que o casal vai acontecer depois da grande final do BBB 24, marcada para o dia 16 de abril.

Na web, uma pessoa comentou que Matteus e Isabelle são lindos juntos: “Tem uma leveza , os dois são carinhosos um com o outro , parece alma gêmea”, escreveu ela.

Um outro fã do casal afirmou que o brother é um “homem eternamente apaixonado” e que se “entrega real” ao sentimento: “Nem dormir ainda assistindo. Melhor casal da história do BBB”, assumiu outro perfil que usou um emoji de coração.

A torcida é tão grande pelo namoro de Matteus e Isabelle fora do Big Brother Brasil que uma fã do reality show disse que Isabelle precisa esquecer o julgamento das pessoas e se entregar: “Gente, eles se gostam de verdade. Vai ser muito triste para Isa ver aqui fora o quanto o povo a julga. O único erro dela é não saber jogar por ser muito coração”.

Porém, nem tudo são flores. A suposta relação amorosa entre Isabelle e Matteus dentro e fora do BBB ainda gera algumas piadas na web. Uma pessoa brincou dizendo que Anny, ex-ficante do brother, passou em sua rua “chorando” e que ela precisou dar um lenço para ela enxugar as lágrimas.