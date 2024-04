BBB 24: Fora Beatriz cresce depois do Sincerão; público quer paredão urgente

A hashtag fora Beatriz ganhou força nas últimas horas e, mesmo com uma eliminação na noite desta terça-feira (09), o público quer mais um paredão urgente, desta vez, para mandar a vendedora para fora da final do BBB 24.

A briga entre Bia e Davi segue quente nas redes sociais, fazendo o público esquecer que Isabelle, Alane e Buda se enfrentam no paredão. Segundo os fãs do reality show da Globo, “Davi alugou três triplex na cabeça da Bia” depois de afirmar que eles são adversários no BBB.

Ao comentar sobre a nova polêmica, um telespectador que acompanhou o embate da madrugada afirmou que Beatriz “está se enterrando sozinha” dentro do programa e que Davi é um “craque no jogo” e uma verdadeira “máquina de entretenimento”.

Ainda puxando a hashtag fora Beatriz, um outro admirador do reality disse que a vendedora conseguiu puxar tanto a corda que conseguiu acabar com sua própria estratégia para chegar na final: “Se cair no paredão é tchau”, determinou ele.

Fernanda também foi lembrada depois da briga de Davi e Beatriz no Sincerão. Segundo parte da audiência do BBB 24, a sister sempre avisou que Bia não era flor que se cheire bem, mas “ninguém ouviu”.

Beatriz vira vilã do BBB 24 e Davi o campeão da temporada

Defendida a ferro e fogo por Alane dentro da casa, Beatriz pode ter perdido mesmo o seu favoritismo para chegar na grande final do BBB 24. A polêmica foi tão grande, que ela foi alvo de haters e defensores de Davi, que já chamam o brother de “campeão da temporada”.

Em muitos comentários, o público diz que Davi chamou Bia para conversar logo após o programa ao vivo, mas ela não deu atenção ao motorista de aplicativo: A primeira coisa que ele fez, depois do Sincerão, foi chamar ela pra conversa, afinal jogo é jogo. Mas ela não aceita críticas”, pontuou uma pessoa.

Segundo a fã do BBB, Beatriz está desesperada e já começa a estragar tudo: “Ela deixou claro que não aceita a possibilidade de não ser a vencedora, como todos aceitam”.

Outros afirmam que Davi foi o grande jogador do BBB 24, já que sempre conseguiu se posicionar: “O Davi segue sendo o maior jogador dessa edição. Nunca teve medo de se posicionar, sempre com coerência e com uma visão ampla do jogo. Mesmo não ganhando muitas provas, porque também faz parte perder ou ganhar”.