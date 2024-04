BBB 24: Alane defende Beatriz após a briga com Davi, mas a web não concorda (Reprodução/Globoplay)

Após a briga com Davi no Sincerão do BBB 24, Alane resolveu defender Beatriz, mas a web não concordou com a sister. Enquanto a vendedora recebia palavras empoderadas da amiga, o público caiu em cima e disse que os dias das duas na casa estava chegando ao fim.

Antes de mais nada, a paraense disse o quanto admira Beatriz dentro do Big Brother Brasil: “Eu tenho muito orgulho de você, do fundo do meu coração. Eu tenho muito orgulho de você. Tudo que você fala eu acho incrível. Todos os seus posicionamentos aqui são incríveis”, disse Alane.

Chorando muito, após treta no Sincerão, a vendedora do Brás questionou a amiga: “Você acha que eu errei agora?”, perguntou Beatriz.

Ainda defendendo a amiga, Alane disse que ela não está errada por ter posicionamento dentro do BBB 24: “Eu não acho que você errou. Eu amo o Davi, mas eu não acho que você errou. Eu estou totalmente do seu lado, não por que você é minha amiga, mas por que eu te admiro, de coração”, afirmou Alane.

Na reta final do BBB, Alane ainda toma uma posição e diz que não larga a mão de Beatriz de jeito nenhum: “Se todo mundo estiver contra ti, eu vou estar do seu lado e ainda mais eu sabendo que tu está certa”.

O público não concorda e planeja colocar Alane e Beatriz fora do BBB

O diálogo entre Alane e Beatriz ficou ainda mais acirrado nas redes sociais, onde o público não concordou com o posicionamento tomado no último Sincerão do BBB 24.

Um fã do programa ficou irritado e disse que as duas serão eliminadas antes da final: “Sai uma e depois sai a outra pra não ficarem muito tempo distantes uma da outra”.

Outros fãs do BBB também afirmaram que elas serão as próximas a saírem do reality show: “Bia, sua máscara caiu. Já deu e sexta você vai comer a mesa inteira da Ana Maria”.

Além da possível eliminação, a amizade de Alane e Beatriz foi colocada à prova. Uma pessoa chegou a afirmar que uma amiga de verdade não passa pano para o erro da outra: “Ela bajula a Bia porque pensa que ela é a favorita. Se Bia quiser fazer uma roupa de abacaxi, Alane vai concordar e até falar que ficou linda”.