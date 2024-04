Beatriz não aceita ser adversária de Davi no BBB 24 e web detona: ‘Egoísta’ (Reprodução/Globoplay)

Na briga entre Davi e Beatriz no Sincerão, o motorista de aplicativo disse que a vendedora é sua adversária na reta final do BBB 24 e causou uma grande crise no quarto fadas. Mas, nas redes sociais, Bia ficou na pior e chegou a ser chamada de “egoísta”. Entenda como o público chegou a esta conclusão na madrugada de terça-feira (09).

Tudo começou quando Beatriz disse que Davi pode fazer o seu jogo ao entrar no Sincerão, mas ele precisa ter “argumentos mais plausíveis” durante a dinâmica que acontece toda segunda-feira.

Mas, o brother rebateu a crítica e detalhou como pensa: “Eu não vou dar a placa que você quer que eu te dê, eu vou dar a placa que eu quero de dar”, disse Davi, que começou a levantar a voz.

Em seguida, ele falou para Beatriz que daria no Sincerão o argumento que achar melhor: “Bia, Bia, eu vou dar argumento que eu quiser dar. Se eu quiser chegar ali e pegar a placa influenciável, invejosa e de-lá para você, eu vou pegar”, reafirmou o brother.

Depois disse, Beatriz questionou se ela era uma adversária dentro do BBB 24 e o brother respondeu que sim, “dá mesma forma que a Isabelle, mas nós somos aliados aqui dentro”, respondeu o motorista de aplicativo.

Beatriz leva a pior durante a briga, pelo menos, na web

Nas redes sociais, a briga entre Davi e Beatriz foi o assunto mais polêmico da madrugada desta terça-feira (09). Para os fãs do BBB, a Bia foi egoísta em não aceitar o fato de ser vista como adversária na briga pelo prêmio milionário: “Botão da Bia Egoísta”, escreveu uma pessoa.

Um outro disse que Davi macetou Beatriz no Sincerão: “”Eu não vou te dar a placa que você que, é sim a que eu quero te dar”, escreveu uma fã do motorista de aplicativo, que aproveitou para chamá-lo de “craque do jogo”.

Há também quem diga que, na reta final do BBB 24, a máscara da sister caiu: “Muito feliz que finalmente a máscara dessa personagem está caindo! Egoísta sim! Aceita que dói menos e vai ficar sem final”.

Ainda sobre a final do BBB 24, um telespectador reforçou que Beatriz e Alane, que defendeu a vendedora após a briga com Davi no Sincerão, estão fora: “O Top 3 será Davi, Matteus e Isabelle”.