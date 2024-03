Robinho é preso pela Polícia Federal sob pena de 9 anos por estupro

Robson de Souza, o ex-jogador Robinho, foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira (21) e deverá cumprir uma pena de nove anos pelo crime de estupro coletivo, cometido na Itália.

A decisão da presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura, antes homologada pelo próprio tribunal durante o julgamento na quarta-feira (20), foi acatada pela Justiça Federal de Santos, resultando na prisão do ex-atleta na tarde de hoje.

Ao longo do julgamento, o pedido da Justiça italiana que o jogador cumprisse sua pena no Brasil foi deferido. No total, foram 11 votos dos ministros participantes da sessão no STJ, sendo nove a favor e dois contra. Com o documento em mãos nesta quinta-feira (21), a Justiça Federal de Santos expediu o mandado de prisão de Robinho algumas horas depois.

Resumo do ocorrido

O ex-atacante da Seleção Brasileira, Robinho, foi condenado na Itália em 2017 após participação em um crime de estupro coletivo, ocorrido em 2013, com uma vítima albanesa.

A ação aconteceu na boate Sio Cafe, em Milão, resultando na denúncia de outros cinco brasileiros suspeitos de participar do crime. No entanto, somente Robinho e Ricardo Falco foram julgados na Itália.

Já no em 2022, a corte italiana julgou a última instância e definiu a pena de Robinho com nove anos de prisão. Haja vista sua nacionalidade brasileira, o ex-atleta não sofreu extradição.

Por outro lado, nesta quinta-feira (21), março de 2024, o ex-jogador foi preso no litoral paulista por decisão da Justiça.

