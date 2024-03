Escândalo real: acusam Camila Parker de declarar guerra a William por esta polêmica razão

Sem dúvida, a realeza britânica continua a ser destaque em manchetes de diferentes meios de comunicação ao redor do mundo. Por que tantas coisas estão sendo divulgadas? Atualmente, dizem que a rainha Camila se recusa a ceder o trono se o rei Charles III morrer, o que seria declarar guerra ao príncipe William.

A realeza britânica continua no olho do furacão

O secretismo em torno da situação de Kate Middleton desencadeou dezenas de suposições que mantêm milhões de pessoas na expectativa. Mas, Está Camilla Parker por trás de toda essa situação e por quê? É importante lembrar que o rei Charles III está lutando contra o câncer, mas infelizmente sua saúde tem piorado progressivamente.

Camila Parker poderia estar contra William por seus motivos WPA Pool / Petr David Josek (WPA Pool / Petr David Josek /Getty Images / AP)

Se o rei Charles III morrer, seria substituído pelo próximo na linha de sucessão ao trono, que nesta situação seria o príncipe William, que se tornaria o novo monarca britânico. No entanto, o que aconteceria com Camila?

A rainha Camila declara guerra a Kate e a William

Neste caso, a esposa do rei Charles III se tornaria rainha viúva, mas sem ter suas responsabilidades reais, e até poderia escolher deixar de viver no Palácio se assim desejasse, uma vez que a nova rainha seria Kate, esposa do príncipe William.

O futuro rei da Inglaterra mantém a educação e o respeito pela esposa de seu pai. Sean Gallup / Getty Images (WPA Pool/Sean Gallup / Getty Images)

De acordo com informações da mídia espanhola, a rainha Camila estaria muito nervosa desde o anúncio do câncer do rei Charles III e está muito preocupada com seu futuro, pois é bem sabido que ela não se dá bem com William e Harry, especialmente com o príncipe de Gales.

A partir daí, surgiu uma nova teoria que afirma que Camila Parker está tão desesperada com o que está vivendo que decidiu expor a privacidade de Kate Middleton e William. Parece incrível que tantas informações tenham vazado.