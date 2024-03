Vacina da gripe: São Paulo faz campanha a partir desta sexta-feira priorizando grupo de risco

Os postos de saúde da cidade de São Paulo começam nesta sexta-feira a vacinar a população contra a influenza, o vírus responsável pela gripe, priorizando nesta primeira etapa as pessoas do grupo de risco na Capital.

Nesta primeira etapa, crianças de até seis meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, pessoas com mais de 60 anos, indígenas e quilombolas, população em situação de rua e portadores de deficiência e imunodeprimidos terão prioridades nas 471 UBS (Unidades Básicas de Saúde).

“O objetivo da antecipação da campanha neste ano é reduzir os casos de complicações da doença, visando proteger a nossa população contra o vírus da influenza, doença grave que pode apresentar complicações principalmente nos grupos de risco”, afirmou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

A partir do dia de abril, a vacinação contra influenza passará a ser feita entre trabalhadores da saúde, professores do ensino básico a superior, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e menores sob medidas socioeducativas.

O imunizante contra gripe estará disponível nas UBSs e AMAs/UBSs Integradas de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h e nas AMAs/UBSs Integradas aos sábados, no mesmo horário.

A vacina causa gripe?

A vacina é segura e reduz risco de complicações respiratórias e pneumonia. Ela começa a fazer efeito duas semanas após a aplicação, por isso a campanha começa no outono, antes da chegada do inverno, quando há surtos de gripe na cidade. De acordo com a Secretaria de Saúde, a vacina não causa a doença, como muitos pensam.

Como evitar a gripe?

A doença é transmitida por secreções das vias respiratórias de pessoas contaminadas ao falar, tossir e espirrar, ou por meio de contato com as mãos de pessoas contaminadas por secreções. Lavar as mãos com freqüência, usar lenços descartáveis, cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar e manter ambientes arejados ajudam a prevenir a doença.