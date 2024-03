Ele permanece na prisão? Dani Alves permanece detido após não conseguir pagar fiança

Novas notícias no caso de Dani Alves foram divulgadas esta manhã. Após recentemente ter sido informado sobre o direito à liberdade condicional concedido pela Audiência de Barcelona ao ex-jogador do Pumas, esperava-se que fosse apenas uma questão de tempo para sua saída de Brians 2; no entanto, de forma surpreendente, o brasileiro terá que continuar detido por não pagar a quantia imposta pelas autoridades.

De acordo com informações da mídia espanhola, a defesa de Alves está trabalhando a todo vapor para reunir a quantia acordada para sua saída e, enquanto aguardam a coleta da fiança, chegaram ao limite de horário do balcão do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, onde deve ser depositado o milhão de euros. Essa situação faz com que o brasileiro tenha que continuar cumprindo sua sentença, pelo menos durante a noite desta quinta-feira.

É importante mencionar que na sexta-feira, o ex-lateral direito terá outra oportunidade de pagar sua fiança, tendo como prazo novamente as 14:00, mas caso o prazo seja cumprido e o valor não seja depositado, o brasileiro terá que esperar até segunda-feira para pagar, uma vez que os guichês do Tribunal da Catalunha não estão disponíveis nos fins de semana.

Além disso, é importante mencionar os rumores que apontam para a ajuda do pai de Neymar no pagamento da fiança. Tudo isso decorre do fato de que Alves teve suas contas congeladas devido a um problema com a receita, o que o levou a recorrer aos amigos para obter a quantia de dinheiro necessária.

O ex-Pumas está na prisão desde 20 de janeiro de 2023, depois que as acusações de abuso sexual contra ele foram confirmadas. Agora, o defensor tem a possibilidade de ser libertado mesmo sendo considerado culpado, desde que entregue seus passaportes e se apresente semanalmente ao Tribunal Superior de Justiça.