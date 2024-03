Homem que gravou Kate Middleton quebra o silêncio e revela se era ela ou sua sósia

Os mistérios continuam envolvendo o paradeiro de Kate Middleton diante da incredulidade dos seguidores da família real britânica, que tem sido alimentada pela própria coroa britânica devido ao silêncio mantido sobre sua ausência após enfrentar problemas de saúde.

É por isso que as últimas aparições da princesa de Gales têm sido envoltas em várias teorias conspiratórias, sendo uma mais absurda que a outra, mas apesar da situação, os membros reais se recusam a esclarecer a situação por respeito à sua privacidade.

Foi no fim de semana que a aparente futura rainha da Inglaterra decidiu sair às compras com seu marido, o príncipe William, e foi flagrada em um mercado de Windsor por um homem. No entanto, o vídeo foi colocado em dúvida e agora a pessoa responsável pela gravação falou sobre o assunto.

Isto disse o homem que gravou Kate Middleton

No vídeo em que Kate Middleton e William são vistos felizes caminhando com sacolas, divulgado pelo jornal britânico The Sun, tornou-se viral nas redes sociais, onde as supostas razões pelas quais não seria ela foram expostas.

Até surgiu o nome de Heidi Agan, a mulher que afirmam ser a sósia de Middleton, diante da possibilidade de que seja ela quem estava tentando se passar pela real.

No meio da onda de especulações, Nelson Silva, de 40 anos, o homem encarregado de gravar o casal, falou sobre o assunto, garantindo que ele estava no mesmo shopping comprando mantimentos para sua casa quando notou a presença dos monarcas.

“Vi o casal escolhendo pães na padaria e a mulher virou o rosto. Seu rosto me era familiar, eu a conhecia de algum lugar. Foi então que William se virou e foi quando eu disse ‘espera, eu conheço essa pessoa’. Eu disse para o pessoal ‘Acho que são eles’ enquanto pagava. Fui para o meu carro e quando eles saíram da loja simplesmente os filmei. Pouco depois, eles desapareceram”, confessou.

Silva negou veementemente que se tratasse de uma edição ou vídeo falso diante das especulações surgidas na Internet, por isso gravou os príncipes para mostrar a normalidade com que se comportavam.

“Não tenho essa mentalidade e tudo isso é uma bobagem. Eles tinham uma química óbvia e estavam muito relaxados. Não senti que estivessem escondendo quem eram”, acrescentou.