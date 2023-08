Vivendo a solteirice após 12 anos de casamento com Marcelo de Carvalho, Luciana Gimenez está curtindo as férias pela Europa.

Primeiro, ela passou pelas praias da Grécia e em seguida foi para Ibiza, Espanha, onde encontrou Neymar Jr. e o pai em uma balada vip e aproveitou parar tirar uma foto com os dois.

Luciana Gimenez responde pergunta indiscreta sobre sexo durante viagens: “Meio devagarzinha” Imagem: reprodução Instagram (@neymarjr)

Em publicações nas redes sociais mostrando os looks diários, a apresentadora aproveitou o descanso para responder perguntas dos fãs e acabou escolhendo uma dúvida bem íntima para tirar a curiosidade dos fãs.

A pergunta foi: “Faz sexo casual nessas idas suas por aí?” Luciana respondeu prontamente “Não”. Anteriormente, ela já havia dado explicações sobre como se sente viajando sozinha:

“Sempre aparece alguém... Alguém que gosta de mim e vem falar comigo... Tem sido interessante. Faço o que eu quero, na hora que eu quero. Sou meio devagarzinha, não gosto de muita correria. Vou no meu horário.”

Completamente sob controle: Maíra Cardi revela estar no comando das redes sociais do Primo Rico

A influenciadora Maíra Cardi mostrou que não está de brincadeira quando o assunto é zelar pelo companheiro Thiago Nigro. Recentemente ela revelou que está no comando das redes sociais do companheiro e deixou um alerta para as seguidoras que pensarem em mandar mensagens para ele.

Nos últimos dias, Maíra esteve no centro de diversas polêmicas após expor uma seguidora que mandou mensagens íntimas para Thiago.

Conforme a IstoÉ, a nova revelação de Maíra aconteceu logo após ela compartilhar registros do noivo malhando em pleno domingo.

Os dois se aproximaram após Thiago contratar Maíra para perder peso e, até o momento, ele afirma ter perdido 14 kg e vem fazendo sucesso nas redes sociais com sua nova forma.

Apesar de atrair olhares de diversas seguidoras, Maíra já afirmou que o noivo está tendo suas redes sociais constantemente monitoradas por ela, e que nem todos os tipos de interação são bem-vindos.

