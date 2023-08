Ex de Thiago Nigro se pronuncia após declarações de Maíra Cardi e recebe o apoio da internet

A troca de farpas entre Maíra Cardi e Camila Ferreira parece estar longe de terminar. Após a coach rebater uma indireta da empresária, que brincou com o nome de seu programa de emagrecimento, foi a vez de Camila responder com uma mensagem que não passou desapercebida pelos internautas.

O clima entre as duas ficou tenso de vez depois que Camila afirmou ter participado do programa “Separa Você” no último ano, fazendo alusão ao programa de emagrecimento de Maíra, “Seca Você”, que foi contratado por Thiago enquanto ele ainda estava em um relacionamento com Camila.

No período que se seguiu ao término do relacionamento entre a empresária e o coach de finanças, diversos boatos de traição foram levantados, já que apenas algumas semanas depois ele e Maíra assumiram um relacionamento.

Com a indireta de Camila, a influenciadora não ficou quieta e afirmou que pela primeira vez falaria “algumas verdades” sobre o assunto. Por meio de um “textão” nos stories de seu Instagram, Maíra expôs valores e possíveis detalhes do relacionamento de seu noivo com a ex-companheira.

Apoio dos seguidores

Depois que Maíra decidiu revelar o valor milionário entregue pelo noivo, Thiago Nigro, à ex após a separação, Camila publicou uma mensagem enigmática em seu Twitter e instigou os seguidores a se questionarem se era realmente uma indireta para a coach.

“Desde ontem minha mente processando uma infinidade de piadas, mas estou exercitando a arte de segurar o ímpeto. O mundo online é imprevisível, né”, declarou a ex do Primo Rico.

Desde ontem minha mente processando uma infinidade de piadas, mas estou exercitando a arte de segurar o ímpeto 😌



O mundo online é imprevisível, né — 👽 (@Camilaaa_F) August 2, 2023

Bastaram apenas alguns minutos para seus seguidores perceberem a indireta e em pouco tempo a publicação estava repleta de novos tweets apoiando a postura de Camila.

“Camila, tem que ter muita paciência para lidar com essa gente palestrinha... Que Deus te abençoe! Que guarde a fulana (e esqueça onde)”, comentou uma seguidora.

A outra fez questão de afirmar que ela foi a responsável pelos textões publicados por Maíra nos stories: “Camila, você é a culpada pelos textões da santa de Taubaté. Porém, acho melhor você começar a expor ela também. Quem sabe ela não cria vergonha na cara e para de fazer esse joguinho de mulher santa”.

“Aprendi a te admirar pelo teu humor ácido e tudo o que deixa nas entrelinhas. Inteligente e com classe, vai seguindo sendo o avesso de ‘algumas’. E se precisar do meu paninho, está aqui”.

Outras seguidoras ainda ressaltaram a força da empresária: “Você é tão mais forte do que imagina, bastaram duas frases para desestabilizar um castelo de areia. Você é uma mulher que pode fazer muito por essa nação e tenho certeza que seus projetos serão de grande impacto na vida de muitas pessoas”.

Leia também: Seguidora exposta por Maíra Cardi implora: ‘Parem de me marcar!’

Fonte: Contigo!