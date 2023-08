Após 25 anos de Globo, Ana Maria Braga pode ser a próxima demitida da emissora

Ana Maria Braga completou 25 anos no comando do Mais Você e, aos 75 anos, muito se fala sobre o futuro da apresentadora na TV Globo, que segue fazendo cortes no elenco e atualizando a maneira de contratar o seu elenco, ou seja, por obra e trabalho.

Segundo o jornal Extra, a veterana das manhãs pode deixar o canal em breve, já que ela teria mostrado interesse em se aposentar no próximo ano. Com isso, a emissora carioca deve procurar novos nomes para que o Mais Você siga na programação.

Reprodução Ana Maria Braga se transforma em Barbie na manhã de hoje (Gshow)

Porém, a ideia da Globo é achar alguém com o mesmo carisma de Ana Maria Braga, que vira e mexe se torna meme na web, e consegue manter a boa audiência do programa de variedade. Mas, alguns nomes já são cotados, caso o contrato seja rompido em 2024, como Eliana, Paola Carosella e Rita Lobo.

A chef Paola Carosella no Mais Você

Com contrato até 2025, Ana Maria Braga pode ter uma saída lenta das manhãs da Globo. Segundo Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde é Sua”, apresentado por Sônia Abrão na RedeTV!, a chef Paola Carosella deve assumir o posto, mas ela vai ganhar o seu espaço aos poucos.

A transição sutil de apresentadoras do Mais Você também teria como ideia tirar Ana Maria Braga da cozinha e deixar o espaço para Paola Carosella, que seria a nova parceira de Louro Mané na receita do dia. Mas, a veterana não gostou disso e estuda criar um quadro para a ex-jurada do MasterChef Brasil no matinal.

Paola Carosella comanda o Alma de Cozinheira no GNT (Reprodução/Globo)

Além disso, Paola Carosella pode ser a nova substituta de Ana Maria Braga durante as férias e períodos de ausência médica, como acontece atualmente, já que a famosa está com covid-19, pela terceira vez.

Vale lembrar que o carisma de Paola é sempre comentado pelos fãs do reality show MasterChef Brasil, que até hoje falam que sentem saudade dela no programa apresentado por Ana Paula Padrão.

Ela também é um nome forte nas redes sociais, já que tem um forte poder de influência e visibilidade ao comentar sobre assuntos do cotidiano. A famosa chef também conta com um canal no Youtube e administra diversos restaurantes.

