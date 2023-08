Shakira inspira até Madonna: a rainha do pop usou a mesma blusa Versace

Madonna continua sua recuperação depois de ter sido liberada do hospital devido a uma grave infecção. Alguns dias atrás, a chamada Rainha do Pop agradeceu estar saudável e poder mover seu corpo para dançar novamente.

"Ter a oportunidade de me mover e dançar um pouco me faz sentir como a estrela mais sortuda do mundo! Obrigada a todos os meus fãs e amigos! Vocês também devem ser as minhas estrelas da sorte! E feliz aniversário de 40 anos para o meu primeiro álbum", escreveu na descrição de um vídeo onde aparece a desfrutar da música.

Agora, a cantora encontrou com nada mais e nada menos que Beyoncé, que está atualmente em turnê. Madonna aproveitou a oportunidade para tirar uma foto ao lado de seus filhos, Queen Bey e sua filha Rumi.

Madonna A cantora usou a blusa Versace no show de Beyoncé (Instagram)

"Obrigado, Queen B, por seu show magnífico! Minhas filhas ficaram encantadas! Nós te amamos", dizia o texto em uma das fotos do show que Madonna publicou.

Em outra fotografia, a rainha do pop mostrou uma imagem do palco, onde Beyoncé está cercada por dançarinos vestidos com trajes rosados, no extao momento em que Queen Bey prestou homenagem à Rainha do Pop com um texto que dizia “Rainha Mãe Madonna” em telas de vídeo gigantes.

Madonna A Rainha do Pop desfrutou do concerto de Beyoncé com suas filhas (Instagram)

Embora ambas estrelas tenham publicado fotografias ao lado dos seus respectivos filhos, não deixaram também de compartilhar o seu encontro em suas histórias do Instagram. O que mais chamou a atenção foi que Madonna estava usando a mesma blusa que Shakira já usou em outro momento.

Os internautas não pararam de apontar a coincidência.

Shakira Internautas destacaram a coincidência (Facebook)

Shakira Madonna usou uma blusa Versace no concerto de Beyoncé (Twitter)

A famosa blusa Versace de Shakira e Beyoncé

A colombiana não só foi nomeada como Mulher do Ano e acumulou sucessos como a Sessão 53 junto a Bizarrap e Acróstico, mas também agora ela se mistura com o ‘crème de lá crème’ do entretenimento e do esporte, como Martin Garrix e Lewis Hamilton.

Há algumas semanas, ela foi vista de volta à Espanha para assistir à Fórmula 1. Durante esse evento, houve rumores de um romance com o piloto de corrida britânico Lewis Hamilton, quem já a presenteou com presentes caros.

Ainda não foi confirmado, mas é fato que a cantora usou uma cara blusa de seda da marca Versace. Foi divulgado que ela custa mais de US$ 1.400.