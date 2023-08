Os nudes do Ramiro: Amaury Lorenzo revela como lida com a fama na web

Amaury Lorenzo, que interpreta o personagem Ramiro em Terra e Paixão, é um dos sucessos da novela, onde faz um assassino, sequestrador de crianças, mas vive uma relação às escondidas com Kelvin. Mas, nas redes sociais, o famoso também chama a atenção e, desde que a trama estreou, ganhou muitos seguidores, quase 350 mil.

Com a chegada de muitas pessoas, o global assume que também surgiram muitas mensagens de carinho e nudes: “São de homens e mulheres de todas as idades. Eu vejo, mas não respondo”, afirma ele, em entrevista à Folha de São Paulo.

Ator que interpreta Ramiro em Terra e Paixão recebe nudes de homens e mulheres (Reprodução/Globo)

Mas, o clima quente não se restringe apenas às redes sociais, Amaury também é assediado nas ruas: “Ando por aí e as pessoas me param e pedem para eu dar um tapinha na bunda, da mesma forma que acontece na novela com o personagem do Diego Martins, e eu dou. Não tenho problema nenhum com isso”.

Além das cenas mais picantes, o intérprete de Ramiro acha que o sucesso do personagem vem da ingenuidade. Segundo ele, mesmo com os erros e a violência dele o público consegue ver carinho e também outros padrões.

Terra e Paixão: Ramiro defende Kelvin e diz que ele não é doente (Reprodução/Globo)

“Ele não mata porque é maldoso, ele mata porque precisa colocar comida na mesa. Mas é afetuoso, engraçado e um pouco atrapalhado. Ele não tem família, então encontra no Kelvin um pouco de afeto”.

Antes de Ramiro, em Terra e Paixão, Amaury dava aulas de teatro para crianças e adolescentes: “Viver o Ramiro é uma legitimação do meu trabalho. Pode ser que eu não continue na Globo após o fim da novela, mas a diferença vai ser que vou conseguir pagar minha passagem”.

