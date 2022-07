‘L de Lula’ em programa de Silvio Santos faz adolescente ser barrada no SBT

Jovem faz 'L de Lula' no SBT e termina barrada SBT (Reprodução)

Uma adolescente de 16 anos fez o “L de Lula” com as mãos durante o programa de Silvio Santos no último domingo (27) e acabou proibida pela produção de voltar ao SBT.

Em entrevista ao “Yahoo”, Letícia Trevisan disse que a emissora a barrou temporariamente. Segundo a petista, o SBT mandou a mensagem por meio da caravanista responsável pelo grupo de visita.

“A caravanista falou que é só pra eu dar um tempo por causa da política. Assim que baixar a poeira, ela vai conversar com eles e, provavelmente, vou poder voltar. Não era uma coisa intencional. Não sabia que a gente não podia falar de política, se manifestar. Não sabia que ia dar essa repercussão toda e ia prejudicar a emissora”, disse a garota à reportagem.

Apesar da restrição, Letícia ganhou o apoio do próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Um abraço para a jovem de vermelho”, escreveu.

Um abraço para a jovem de vermelho. https://t.co/bdL0Xd2Gft — Lula (@LulaOficial) June 27, 2022

‘L de Lula’ no ‘Mais Você'

Na quarta-feira (29), o “L de Lula” voltou a aparecer nas telinhas, desta vez no “Mais Você”, da TV Globo. Uma mulher atrás do repórter Bernardo Bortoloto fez o gesto e viralizou nas redes sociais.

O jornalista fazia uma entrada ao vivo para falar sobre a greve de ônibus na cidade de São Paulo. Foi quando a mulher, no ponto de ônibus ao fundo, levantou os dedos em formato de “L”. O gesto é associado ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), que será novamente candidato nessas eleições.

Nas redes sociais, muitos internautas comentaram o fato. Veja algumas das menções no Twitter:

