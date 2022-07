Mais uma vez: Maiara e Fernando Zor terminam relacionamento, diz colunista

Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando Zor teriam terminado o relacionamento mais uma vez. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias, do site “Metrópoles”.

A nova separação acontece três meses após os dois reatarem o romance.

Segundo o texto, a coluna LeoDias procurou Maiara e Fernando via WhatsApp, mas ambos não responderam as mensagens. Amigas próximas a Maiara, porém, teriam dito que a cantora está bem, reagiu com tranquilidade ao término e está focada no trabalho. “Ela está sem tempo nem pra sofrer”, contou uma delas.

Fernando e Maiara começaram a namorar há três anos. O número exato de separações é impreciso, mas fãs calculam que este seja o 10º término dos famosos.

Na manhã desta sexta-feira (1º), a sertaneja fez uma postagem no Twitter a carreira. “Previsão da Maiara Sensitiva de hoje: Muito trabalho pela frente!”, escreveu.

Previsão da Maiara Sensitiva de hj: "Muito trabalho pela frente!" ❤️🙏 — Maiara 🦋 (@MaiaraMeM) July 1, 2022

Enquanto uns separam...

O namoro entre a cantora Wanessa Camargo e o ator Dado Dolabella, que já é de conhecimento de toda a família, segundo afirmou um primo dela, já teve a aprovação de Zezé Di Camargo. No passado, quando eles mantiveram um relacionamento, o pai da cantora foi contrário. Além disso, segundo o jornal “Extra”, o casal já estaria, inclusive, planejando ter um filho.

Primo diz que Wanessa Camargo está namorando Dado Dolabella (Reprodução/Redes sociais)

“Zezé tem dado total apoio à filha. É uma forma de retribuir a atitude dela em relação à sua história com Graciele [Lacerda]. Wanessa foi a primeira dos filhos a aceitá-la como família”, disse ao jornal uma fonte próxima aos Camargo.

Wanessa, que tem 39 anos, anunciou no fim de maio a separação do empresário Marcus Buaiz após 17 anos de casamento. Na ocasião, eles divulgaram um texto em conjunto nas redes sociais falando que a decisão ocorreu em comum acordo. Eles têm dois filhos juntos.

Já Dado Dolabella é pai de três crianças. Em 2020, quando o ator namorava a prima, Nina Dolabella, os dois chegaram a consultar médicos para saber se existiria algum risco caso ela engravidasse.

Wanessa e Dado namoraram em 2000 e, entre idas e vindas, terminaram oficialmente o relacionamento em 2004. Na época, o pai da cantora, Zezé Di Camargo, se posicionou publicamente contra o namoro dos dois.

