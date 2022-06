Mulher ao fundo de reportagem no ‘Mais Você' viraliza fazendo ‘L de Lula’

Mulher viraliza com 'L de Lula' no 'Mais Você' Globo (Reprodução)

Uma manifestação política chamou a atenção dos telespectadores do “Mais Você” nesta quarta-feira (29). Uma mulher atrás do repórter Bernardo Bortoloto fez o “L de Lula” com as mãos e viralizou nas redes sociais.

O jornalista fazia uma entrada ao vivo para falar sobre a greve de ônibus na cidade de São Paulo. Foi quando a mulher, no ponto de ônibus ao fundo, levantou os dedos em formato de “L”. O gesto é associado ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), que será novamente candidato nessas eleições.

Nas redes sociais, muitos internautas comentaram o fato. Veja algumas das menções no Twitter:

E a moça ali atrás do repórter, no programa #MaisVoce ao vivo, mostrando inicial do #Lula.

Hahahaha pic.twitter.com/IU8gJjGBuG — Eliete Lourenço (@ElieteLilly) June 29, 2022

A tiazinha meteu o L de @LulaOficial no ao vivo da Ana Maria Braga, em São Paulo. — Rodrigo Klyngerr VACINA JÁ 💉 (@rodrigoklyngerr) June 29, 2022

Faz o L no Mais Você da Ana Maria Braga. Votar em Lula é um ato de sobrevivência do povo brasileiro. https://t.co/w1VRNtrCcA — Fred Marx 🇱🇷★彡 (@frederichmarx) June 29, 2022

Kkkkkk onde se filma se faz o L de @LulaOficial .. agora no Mais Você#MaisVoce — Chilicagem (@ironia_deboche) June 29, 2022

A mulher na reportagem do mais você,fazendo O "L", DE LULA

GENTEEEEEEE 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️ — 𝐾𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝐻𝑜𝑙𝑎𝑛𝑑𝑎 (@karynnaHolanda) June 29, 2022

A MULHER FAZENDO L DE LULA NO MAIS VOCE — leandro 🥇🥇 (@korraswrld) June 29, 2022

‘Traseiro considerável’

Outro momento que se destacou no matinal da Globo de hoje foi um comentário feito por Ana Maria Braga. Ao ajudar Ju Massaoka a se sentar, a apresentadora disse que a repórter tinha um “traseiro considerável”.

Ju usava um vestido todo feito de pequenos balões acompanhando o cenário do matinal, decorado com o material. Na hora de se sentar à mesa para dar início ao quadro “Feed da Ana”, a loira fez questão de ajudar a companheira a “entrar” na cadeira, o que não foi uma tarefa nada fácil por conta do volume da roupa. Foi então que Ana soltou a observação.

Confira:

"Mas também você tem um traseiro considerável!" ANA MARIA 🗣️ #MaisVocê pic.twitter.com/Dq52YE66SA — TV Globo 🪂 (@tvglobo) June 29, 2022

Em seguida, Ana Maria seguiu com a brincadeira e quis furar um dos balões que compunham o look da repórter. A cena, com toques de tensão e humor, foi compartilhada nas redes sociais de Ju.

Seguidores da repórter do “Mais Você” comentaram: “Melhor hora. Chorei de rir”, “Ana e você são maravilhosas”, “Olha o perigo” e “Nervoso por você” foram algumas das menções.

