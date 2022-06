Ana Maria Braga diz que repórter tem ‘traseiro considerável’

Um comentário feito por Ana Maria Braga rendeu risadas dentro e fora dos estúdios do “Mais Você” nesta quarta-feira (29). Ao ajudar Ju Massaoka a se sentar, a apresentadora disse que a repórter tinha um “traseiro considerável”.

Ju usava um vestido todo feito de pequenos balões acompanhando o cenário do matinal, decorado com o material. Na hora de se sentar à mesa para dar início ao quadro “Feed da Ana”, a loira fez questão de ajudar a companheira a “entrar” na cadeira, o que não foi uma tarefa nada fácil por conta do volume da roupa. Foi então que Ana soltou a observação.

Confira o momento:

"Mas também você tem um traseiro considerável!" ANA MARIA 🗣️ #MaisVocê pic.twitter.com/Dq52YE66SA — TV Globo 🪂 (@tvglobo) June 29, 2022

Em seguida, Ana Maria seguiu com a brincadeira e quis furar um dos balões que compunham o look da repórter. A cena, com toques de tensão e humor, foi compartilhada nas redes sociais de Ju.

Seguidores da repórter do “Mais Você” comentaram: “Melhor hora. Chorei de rir”, “Ana e você são maravilhosas”, “Olha o perigo” e “Nervoso por você” foram algumas das menções.

Bordão de Ana Maria em novo horário

Ana Maria Braga revelou ontem que vai manter o bordão “acorda, menina” mesmo com o novo horário do “Mais Você” a partir da semana que vem. A atração trocará de lugar com o “Encontro”, passando a ser exibida a partir das 10h30.

Ana Maria Braga fala sobre mudanças na grade da Globo Globo (Reprodução)

“O ‘acorda, menina’ é uma chacoalhada para a vida, para um novo dia com muitas possibilidades para mudar de rumo ou ficar mais feliz no caminho que se está percorrendo”, explicou a loira.

Ana Maria havia comentado o assunto no evento de lançamento das “supermanhãs” da TV Globo, em São Paulo. “Tem mais de 20 anos que falo esse bordão e não tem horário. Mais do que tirar a pessoa da cama, é um ‘tira a bunda do sofá’, é o ‘acorda para a vida’. Fico sempre muito sensibilizada quando ouço histórias de pessoas que mudaram de vida depois desse ‘Acorda menina’”, disse. “Esse horário da manhã, que vem logo após as notícias do jornalismo, que nem sempre são boas, a gente tem essa missão de dar sequência dando a leveza e a motivação”, completou.

