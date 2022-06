‘Acorda, menina’: Ana Maria Braga diz se vai abandonar bordão após troca de horário

Ana Maria Braga revelou nesta terça-feira (28) que vai manter o bordão “acorda, menina” mesmo com o novo horário do “Mais Você” a partir da semana que vem. A atração trocará de lugar com o “Encontro”, passando a ser exibida a partir das 10h30.

“O ‘acorda, menina’ é uma chacoalhada para a vida, para um novo dia com muitas possibilidades para mudar de rumo ou ficar mais feliz no caminho que se está percorrendo”, explicou a loira.

Ana Maria havia comentado o assunto no evento de lançamento das “supermanhãs” da TV Globo, em São Paulo. “Tem mais de 20 anos que falo esse bordão e não tem horário. Mais do que tirar a pessoa da cama, é um ‘tira a bunda do sofá', é o ‘acorda para a vida’. Fico sempre muito sensibilizada quando ouço histórias de pessoas que mudaram de vida depois desse ‘Acorda menina’”, disse. “Esse horário da manhã, que vem logo após as notícias do jornalismo, que nem sempre são boas, a gente tem essa missão de dar sequência dando a leveza e a motivação”, completou.

Sem papas na língua

Ana Maria Braga mostrou por que é a rainha das manhã e abriu o “Mais Você” de ontem fazendo uma dura crítica aos responsáveis pelo vazamento do caso envolvendo a atriz Klara Castanho, que revelou ter sido estuprada, engravidado e entregado a criança para adoção.

Ana Maria Braga repudia vazamento de caso envolvendo Klara Castanho Montagem/Globo/Instagram (Reprodução)

“Minha solidariedade e indignação com tudo que tem acontecido com a linda Klara Castanho. Essa história íntima vazou, e essa menina teve sua vida exposta. Uma coisa que era só dela, de maneira sórdida na internet, por pessoas que se dizem jornalistas, comunicadores, influencers, e que desconhecem a ética e o respeito humano”, afirmou a apresentadora.

A loira continuou: “Faltou ética também aos profissionais do hospital, que têm o dever de preservar o sigilo do paciente. Os fofoqueiros pediram desculpas, mas o dano já está causado. Foi bom ver a onda de apoio e carinho que ela recebeu, mais que merecido. Parabéns, porque, apesar de sua pouca idade, o seu gesto deu uma grande lição. Fique bem, Klarinha. A gente só deseja o melhor para você”.

