Luísa Sonza revela que está pronta para um novo relacionamento: ‘Já fiz tudo que queria’

A cantora Luísa Sonza parece ter cansado da solteirice. Na última terça-feira (28), ela usou sua conta no Twitter para anunciar que está pronta para um novo relacionamento.

“Ok, quero namorar. Já deu. Já fiz tudo que queria. Pode vir, amor da minha vida”, escreveu a famosa.

ok quero namorar já deu já fiz td q queria pode vir amor da minha vida — LUÍSA SONZA (@luisasonza) June 29, 2022

“Estamos traumatizados, mas se você for feliz te apoiamos”, comentou uma fã.

“E quem não, bebê. Eu falo que quero namorar, mas provavelmente não dou conta. Preciso de uns 5 anos de terapia antes”, respondeu a cantora.

O último namoro de Luísa Sonza, com o também cantor Vitão, chegou ao fim em agosto do ano passado. Antes disso, a artista havia sido casada com o humorista Whindersson Nunes, entre 2016 a 2020.

Revelações sexuais de Luísa Sonza

Sem papas na língua, Luísa Sonza abriu o jogo recentemente sobre suas experiências sexuais.

Uma das confissões picantes deu conta de sua participação em uma suruba. A aventura aconteceu após o fim de seu relacionamento com Vitão.

“Não fiz ménage, já fiz suruba. Ménage é só com três, né? Eu não fiz com três, só fiz com várias [pessoas]. As p*tarias mesmo assim, suruba, só fiz quando fiquei solteira do meu último relacionamento, porque não tinha feito nada antes”, declarou a loira ao youtuber Matheus Mazzafera.

Na ocasião, a cantora disse que não tem vergonha ou pudor quando está em um relacionamento sério. “Eu sou mais vagabunda namorando. Nossa, já fiz muita p*taria namorando! Solteira eu sou mais recatada e do lar, mas num nível baixíssimo. Mas sou bem seletiva, não fico com qualquer pessoa”, disse.

Sobre fantasias sexuais, a cantora já revelou ter transado em jet-ski, na piscina e até no mato.

