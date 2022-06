Anitta revela que será madrinha de filho de amiga famosa; saiba quem é

A cantora Anitta revelou que será madrinha do filho da amiga e apresentadora Gabriela Prioli, que anunciou a gravidez publicamente na última terça-feira (28).

Anitta compartilhou a novidade com os seguidores e disse ter tido muita dificuldade em guardar o segredo até agora.

“Pois é, gente, vou ser dindinha novamente! Vai vir bebê aí, da Gabi e do Thiago [Mansur]! Eles me falaram tem um tempo, me chamaram para ser dindinha. Fiquei superfeliz. Mas me falaram que não podia contar pra ninguém, porque era segredo”, afirmou.

Gabriela Prioli e Thiago Mansur vão ser papais Instagram (Reprodução)

“Eu sou uma boca de caçapa. Então, você que cruzou comigo durante esse tempo — e não foi só uma pessoa, foi muito mais de uma —, comentou da Gabi Prioli e saiu com uma leve sensação de que a gente brigou ou parou de se falar e recebeu essa resposta aqui [sorriso amarelo]. Essa é a cara que eu faço quando eu tenho que mentir ou guardar um segredo”, completou Anitta.

Primeiro filho

Gabriela Pioli usou o Instagram para anunciar que está grávida de seu primeiro filho com o namorado. Ela mostrou um tênis de bebê ao lado de outros dois pares e incluiu a legenda: “Cabem três vidas inteiras”, acrescentou que, com o cachorro do casal, são quatro.

Veja o post:

Nos comentários, muitas mensagens de amor. “A vida brota intensa de um amor bonito. Parabéns, Thiago e Gabi. Fico emocionado pelos quatro. Um casal que decide gerar e educar uma criança é uma vitória extrema da esperança. Lindos! Contem com o tio Karnal!”, escreveu o historiador Leandro Karnal. “Que incrível, Gabi! Felicidades pra vocês!”, afirmou a filósofa Djamila Ribeiro, entre muitos outros perfis verificados.

Gabriela Prioli e Thiago Mansur estão juntos há sete anos.

