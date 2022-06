Pepita fala sobre maternidade e expectativas para o futuro: ‘Vai ser meu melhor amigo’

A cantora Pepita está curtindo cada segundo da maternidade. Em maio, ela anunciou a chegada de Lucca Antonio, seu primeiro filho com o bailarino Kayque Nogueira. Agora, em entrevista a “Quem”, ela contou como se sente nesta nova fase da vida.

“É uma coisa maravilhosa, não tem preço. Deus é tão poderoso comigo que ele me deu um homem para criar”, disse a artista.

Pepita falou sobre as expectativas em relação ao futuro da relação com o pequeno, hoje com 7 meses de idade. “Vou ensinar ao meu filho não ser machista, não fazer a mulher de objeto, e que ele é filho de uma travesti. Eu queria ter um [filho] homem; tenho certeza de que vai ser meu melhor amigo, meu parceiro na minha vida.”

À reportagem, Pepita contou que queria ser mãe desde cedo. “É desde a época de escola, e o tempo só foi amadurecendo esse desejo. Mas não tem como estudar [se preparar] para ser mãe, tem que deixar vir do coração. E todo dia para mim vem do coração”, afirmou.

Pepita e a relação com a família

A cantora teceu ainda elogios ao marido. “Meu marido é um paizão. Acorda às 3h acorda às 6h, faz mamar. É muito meu amigo, sabe? É maravilhoso quando um casal quis ter uma família, construir uma família”, disse a “Quem”.

Pepita revelou o desejo de aumentar a família em breve. “Hoje eu estou com o Luquinha. Ele está com 7 meses, mas eu acho que ele merece uma irmã. Sabe lá se logo logo a gente terá uma irmã para ele.”

Por fim, a artista falou sobre o ato de adotar e do apoio familiar. “A adoção é a maior prova de amor, e eu acho que vai ser maravilhoso. Eu tenho uma família maravilhosa. A minha sogra me apoia, minha mãe, minhas irmãs, meu cunhado... Isso é incrível”, pontuou.

