Anitta nega affair com Filipe Ret e frisa que vive relacionamento fechado: ‘Povo ainda não entendeu’

A cantora Anitta negou que esteja vivendo um affair com o rapper Filipe Ret e ainda fez questão de deixar claro que está em um relacionamento sério e fechado com o produtor canadense Murda Beatz.

Os comentários começaram após a cantora divulgar nas redes sociais uma foto do single com Filipe Ret. Muitos dos fãs “shipparem” a dupla, e Anitta sentiu a necessidade de esclarecer de uma vez por todas que está namorando.

“O ano é 2022 e o povo ainda não entendeu que quando eu tô namorando sério e é relacionamento fechado, não tem papo torto e não tem exceção. É só meu bofe e ponto final. Meu jeitinho... ou é um carro sem freio ou um navio ancorado sem motor”, escreveu no Twitter.

Anitta esclarece de uma vez por todas que está namorando Twitter (Reprodução)

Namoro assumido

Anitta aproveitou o Dia dos Namorados para assumir o relacionamento com Murda Beatz.

A cantora publicou uma série de stories em sua conta no Instagram em que os dois aparecem na cama, acordando juntinhos.

“Bom dia. Hoje é Dia dos Namorados no Brasil”, disse Anitta. “Valentine’s Day no Brasil”, respondeu o produtor.

A gravação continua, e Anitta percebeu que o namorado - canadense - estava usando um aplicativo para traduzir o que a amada falava. “Você está usando um aplicativo? Sério?”, questionou ela. Os dois caem na risada.

Ainda na cama, a cantora perguntou a Murda sobre seu presente de Dia dos Namorados: “Cadê?”.

Mais tarde, a famosa se declarou com um texto, também via Instagram. “Dia dos namorados no Brasil. Não aceite menos que alguém que te trate como uma rainha todos os dias (não só quando o calo aperta e estão prestes a te perder). Namore alguém que te faça sentir a mulher mais incrível e única do mundo inteiro, que respeite quem você é e não tente mudar nada sobre isso. Que te apoie, te admire, te faça seguir em frente com seus sonhos. Que não se importe com o que você já fez ou deixou de fazer, que se importe com o hoje. Que faça questão de tudo que é importante para você. Que aceite seus defeitos. Namore com alguém que te faça andar na rua sabendo que você é amada para cara%*# e idolatrada como uma deus, pois não merecemos menos que isso. Feliz dia dos namorados, Murda Beatz.”

