Ana Maria Braga convida Jojo Todynho para ter quadro fixo no ‘Mais Você’

Jojo Todynho ganha quadro fixo no 'Mais Você' Globo (Reprodução)

Ana Maria Braga recebeu Jojo Todynho para o café da manhã do “Mais Você” nesta sexta-feira (1º) e surpreendeu a cantora com uma proposta de emprego.

O programa exibiu uma reportagem gravada pela funkeira em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Antes, Jojo já havia divertido Ana Maria com sua espontaneidade no estúdio.

Nas ruas, a famosa ouviu histórias de pessoas em um divã e deu conselhos sentimentais. Após a matéria, a comandante do matinal convidou a cantora para manter o quadro e integrar a equipe de forma fixa.

“Queria te fazer um convite ao vivo e a cores. Você pode dizer sim, não, vou pensar. Que tal se você fazer um quadro desse uma vês por mês? A gente te leva para outras cidades, outros bairros”, disse Ana Maria.

“Você tá me convidando pra trabalhar com você?”, perguntou Jojo Todynho, sem acreditar, literalmente de boca aberta.

“Com todo mundo presente aí, uma vez por mês você ficaria um pedacinho com a gente, pra gente estar mais perto. Topa?”, insistiu a apresentadora.

Em choque, Jojo Todynho fez que sim com a cabeça. No estúdio, Ana Maria, Louro Mané e os demais funcionários do matinal bateram palmas e comemoraram.

Assista:

Casamento

Um dos assuntos que mais chamou a atenção durante o bate-papo entre Jojo e Ana Maria foi o casamento da famosa com Lucas Sousa, após apenas quatro meses de namoro.

Os dois se conheceram no México e, segundo a própria funkeira, tudo aconteceu de forma muito intensa. “Quando a gente tem certeza do que quer pra gente, não espera para tomar uma decisão. Me arrependo das coisas que deixei de fazer, quando você faz, tem certeza se foi bom ou ruim”, disse.

Jojo Todynho contou um pouco sobre como tem sido a vida de casada. “Está sendo muito bom. Casamento não é fácil, tenho a personalidade forte, é ceder, entender o outro, estou gostando, tem momentos que você fala que é difícil dividir a vida com outra pessoa, mas nada como resolver e se adequar aos poucos. A gente se respeita.”

Ana Maria exibiu ainda um vídeo de Lucas se declarando à amada, arrancando lágrimas da convidada do “Mais Você”.

LEIA TAMBÉM: