‘No Limite’: Fernando Fernandes queima cartas de familiares e internet se revolta

Uma cena de “No Limite” exibida na noite da última quinta-feira (30) mexeu não só com os participantes do reality show de resistência da TV Globo, mas também com os telespectadores.

Na chamada Prova do Privilégio, os concorrentes tiveram de encarar um desafio psicológico dos grandes. Isso porque o apresentador Fernando Fernandes mostrou cartas escritas pelos familiares, com recados a todos. Porém, apenas o vencedor recebeu a sua. Todas as outras acabaram sendo queimadas, sem dó nem piedade.

Fernando ainda revelou qual familiar tinha escrito a carta para cada um dos participantes, fazendo com a emoção viesse à tona.

Na prova, os competidores tinham que pressionar um pedaço de cilindro, mantendo uma bolinha em cima, o que só poderia ser feito com bastante pressão. Ipojucan foi o grande vitorioso e pôde ler a mensagem escrita pela namorada, Laís.

Nas redes sociais, usuários criticaram o nível de crueldade da prova. Veja algumas das menções no Twitter:

PRA QUE QUEIMAR AS CARTAS? #NoLimite — Matt 🎧 (@Mat_dSa) July 1, 2022

Maldade queimar as cartas assim 💔#NoLimite — L U A N 🏳️‍🌈 (@luandias1892) July 1, 2022

eu, por pena, entregava todas as cartas. eles merecem poxa.#NoLimite — Sayonara Wild Hearts (@tecoappleQ) July 1, 2022

Queimar as cartas de quem perdeu é sacanagem...



Poderia só ter levado embora e ja era! #NoLimite — Alison Nelson-Springs 🌈🖤⚪ (@littlejohnny_22) July 1, 2022

que desnecessário isso dele ter queimado as cartas dos outros participantes #NoLimite — kauan (@lanadelrey80s) July 1, 2022

As cartas queimadas doeu. #NoLimite — Daniel Martins (@OComunicativ0) July 1, 2022

Mais emoções em ‘No Limite’

Ontem também rolou a Prova da Imunidade. Os competidores precisavam se equilibrar em uma plataforma segurando apenas uma corda com alguns nós. A cada sinal de Fernando Fernandes, os participantes desciam um nó, ficando cada vez mais inclinados.

O embate final ficou entre Charles e Clécio, que acabou vencendo a disputa.

Quanto à eliminação da noite, Flavia Assis foi a mais votada e deixou o “No Limite” 2022.

Agora restam seis participantes no jogo - três da antiga Tribo Lua e três da extinta Tribo Sol.

