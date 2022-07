Cantora ameaça expor passado de filho de Faustão

A cantora Carla Cristina gerou um “climão” durante o “Faustão na Band” exibido na noite da última quinta-feira (30) ao ameaçar expor “segredos” do passado de João Silva, filho do apresentador.

Tudo começou quando Carla explicava a história por trás da música “Princesa Trança”. “Essa é uma gíria lá do sul da Bahia. Como é que a gente faz uma trança? A gente se enrola todinha. Então a menina ficou solteira, começou a ir para a balada e ficou trançada, se enrolou com um bocado de gente. Esperta toda”, disse.

Faustão, então, direcionou a conversa para o filho, perguntando se ele conhecia isso. A ex-integrante do grupo “As Meninas”, então, disparou: “Vou contar. Renatinho me contou um monte de história sua.”

João Guilherme, que está em um relacionamento com a modelo Schynaider Moura, garantiu, sem graça, que hoje está mais comportado.

“É verdade, hoje ele tá casadinho. Mas o Renatinho continua torto”, insistiu a cantora, aos risos.

Confira o momento:

Contrato com a Band

João Silva postou em seu Instagram uma foto da assinatura do seu contrato com o Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Ele já vinha trabalhando com o pai em seu programa na Band há cinco meses. Quando começou a apresentar seu programa no canal, Faustão havia anunciado que levaria seu filho para trabalhar com ele sem contrato para ver se o garoto iria levar o trabalho a sério.

Ontem, ele compartilhou a foto da assinatura do primeiro contrato de sua vida. “Muito feliz de assinar meu primeiro contrato com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nunca vou me esquecer do dia 29 de Junho de 2022!”, disse.

Nos comentários, famosos globais lhe desejaram sorte nessa nova empreitada, como Angélica e Luciano Huck e Ivete Sangalo.

