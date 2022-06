Whindersson Nunes abre o jogo sobre lucro milionário com redes sociais

O humorista Whindersson Nunes abriu o jogo sobre seus altos rendimentos com as redes sociais. Segundo ele, os ganhos chegam a R$ 20 milhões por ano apenas com publicidades no Instagram. A vida financeira do artista foi pauta no podcast “Primocast”.

“Dinheiro guardado tenho pouco. Eu não tenho uma conta para me gabar e mostrar quanto eu tenho. Desde muito cedo, tenho uma filosofia perigosa de deixar ir [o dinheiro] para vir mais. De ontem para hoje já negamos uns R$ 10 milhões, coisa de aposta, uma empresa que parece que tem alguma coisa governamental. Daqui oito anos, alguém faz investigação e diz que estou envolvido. Existe alguma coisa que a galera quer me botar para fazer sentido gastar dinheiro e alguém vai ganhar mais que eu”, contou durante a entrevista.

“Sei quanto vou ganhar se eu fizer só alguma coisa o ano inteiro. Só publicidade no Instagram, por exemplo, vou tirar uns R$ 20 milhões”, frisou Whindersson.

O humorista lembrou ainda que costuma fazer muitas doações e gosta de investir em experiências. “Se eu quisesse ser um cara com muito dinheiro, eu seria. Por conta também de doar muito, de gastar muito comigo... Não com coisas pessoais, mas com a vida artística. Gasto dinheiro para ir para um lugar novo, experiência nova e ter um ensinamento legal para passar em uma piada. Eu gasto muito. Vou para o país com mais conforto. Eu prezo o conforto na minha vida.”

Viagem com ex-noiva

Whindersson Nunes foi visto recentemente no Egito com a ex-noiva Maria Lina Deggan, o que despertou a curiosidade de muitos em torno de uma possível reconciliação do casal.

As especulações ganharam força depois que um vídeo que mostra os dois caminhando de mãos dadas em um hotel do país foi postado por uma página de fofoca.

Diante dos comentários, Whindersson usou suas redes sociais para explicar o motivo da viagem.

“1 ano que tivemos e perdemos nosso neném. Duas pessoas adultas tentam curar suas dores como se sentem melhor, pensamos por que não conhecer um lugar e cultura que nunca vimos de perto? Talvez passe um pouco pros dois a saudade que nunca vamos poder desfazer”, escrevei o comediante no Twitter.

