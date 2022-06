Rodrigo Mussi retorna ao lugar onde sofreu acidente que quase tirou sua vida

O ex-BBB Rodrigo Mussi voltou na noite da última segunda-feira (20) ao exato lugar em que sofreu um grave acidente de carro que quase tirou sua vida em 31 de março deste ano.

Ele compartilhou em seus stories no Instagram um vídeo em que passa pela Marginal Pinheiros, em São Paulo. Em seguida, gravou um relato emocionante.

“E aí, pessoal. Queria compartilhar com vocês que acabei de passar na frente do acidente. Foi uma mistura de sensações que tive. Veio na minha cabeça: ‘poxa, aqui seria o lugar que todo mundo passaria e lembraria que foi onde o Rodrigo se foi’”, disse Rodrigo.

“E fui eu que passei e lembrei do acidente e posso dizer que sobrevivi, que estou aqui pra contar que sou grato, que estou feliz no meu coração. Enfim, é isso”, completou.

Rodrigo Mussi destacou ainda que ontem era dia de jogo entre São Paulo e Palmeiras, ressaltando a coincidência com o dia do acidente.

“E pra quem não sabe: hoje tem São Paulo x Palmeiras no Morumbi. Foi jogo que fui e depois me acidentei. Mas estou aqui pra contar pra vocês que estou vivo, sobrevivi, estou feliz, estou grato, e é isso. Vão ter que me aguentar mais um tempo, tá bom?”, encerrou o ex-BBB.

O acidente de Rodrigo Mussi

O ex-BBB sofreu o acidente de carro no último dia 31 de março, quando retornava do estádio onde foi assistir a um jogo em um carro de aplicativo. O motorista dormiu ao volante e bateu na traseira de um caminhão, na Marginal Pinheiros. Mussi, que não usava o cinto de segurança, foi arremessado para fora do carro e sofreu traumatismo craniano.

Carro de aplicativo que levava o ex-bbb no dia do acidente (Reprodução)

Assim que foi internado, Rodrigo foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter. Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória no local.

Após quase um mês internado no Hospital das Clínicas, ele recebeu alta. Em seguida, seguiu para a unidade da Rede Lucy Montoro, onde iniciou sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e exercícios neurológicos.

