‘Faço o que quiser com meu dinheiro’, dispara Gkay após novas críticas

A influenciadora digital Gkay voltou a ser alvo de críticas e fez um desabafo nas redes sociais na madrugada desta terça-feira (21).

“Próxima eleição vou me candidatar pra ver se o povo vai cobrar tanta satisfação do que faço com meu dinheiro, aí eu quero ver. Vão bater em porta de deputado, carai, sou prefeita, não, nessa po***. Eu, hein, cadê teus candidato????”, escreveu.

próxima eleição vou me candidatar pra vê se o povo vai cobrar tanta satisfação do que faço com meu dinheiro, aí eu quero ver, vão bater em porta de deputado carai sou prefeita não nessa porra eu ein kd teus candidato ???? — GKAY (@gessicakayane) June 21, 2022

Em seguida, GKay lembrou que tudo o que tem hoje foi conquistado com o próprio suor e, por isso, faz o que bem entender com seu dinheiro. “NINGUÉM ME AJUDOU. NINGUÉM, CRESCI, SAI DE CASA PRA ESTUDAR E TRABALHAR. ENTREGAVA PANFLETO NO SOL DO MEIO DIA. FAZIA BICO, VENDIA ATÉ CHIP DE TELEFONE E HOJE TENHO O QUE TENHO PORQUE TRABALHEEEEEEEEEEIIIIIIIIII. NÃO FOI NINGUÉM QUE DEU, ENTÃO EU FAÇO O QUE EU QUISERRRRRRRR COM MEU DINHEIRO (MEU)”, disparou em caixa alta.

A influencer continuou: “QUER FALAR DE MIM????????? Sai de casa cedo, SOZINHA, enfrenta o mundo, enfrenta NÃO, enfrenta TODO MUNDO, trabalha todo dia sem parar, sustenta TODA A TUA FAMÍLIA, SOZINHA!!!!!!!!!!!!!!!! Aí tu fala de mim, fdp”.

GKay terminou a sequência de tweets mandando um recado aos fãs - e aos haters também. “E para meus fãs: nem se preocupem que estou superbem e vai ter conteúdo pra vocês todo dia, toda hora, porque NINGUÉM me afasta mais de vocês! NINGUÉM!!!!!!! Lutem, haters, LUTEM.”

e para meus fãs nem se preocupem que tô super bem e vai ter conteúdo pra vocês todo dia toda hora pq NINGUÉM me afasta mais de vocês! NINGUÉM!!!!!!! Lutem haters LUTEM — GKAY (@gessicakayane) June 21, 2022

Aparência de Gkay

Gkay já havia usado as redes sociais para responder às duras críticas que tem recebido sobre sua aparência após procedimentos estéticos no rosto e por aparecer de barriga “lipada”. Além disso, a famosa apostou em sobrancelhas descoloridas e cabelo platinado.

“Enquanto mais to sendo feliz mais tô sendo criticada, por isso parei de ligar, pq prefiro que critiquem o que eu sou do que adorem um personagem”, escreveu no Twitter.

“E se eu aparecer igual um ET vou tá sendo feliz do mesmo jeito pq essa sou eu, eu causo”, continuou, completando. “Deixa eu ser feia em paz”.

DEIXA EU SER FEIA EM PAZZZZZZZ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA — GKAY (@gessicakayane) June 19, 2022

LEIA TAMBÉM: