VÍDEO: Jade Picon tem nome confirmado em novela da Globo e comemora: ‘Sonho sendo realizado’

A ex-BBB Jade Picon teve seu nome confirmado no elenco da novela “Travessia”, da TV Globo, que vai ocupar o horário das 21h. Ela apareceu em uma foto oficial ao lado do elenco da trama, escrita por Gloria Perez, e dará vida a personagem Chiara. A influenciadora compartilhou o momento em que recebeu a notícia de que passou no teste e não escondeu a felicidade (veja abaixo).

“A ficha ainda está caindo! Vocês têm noção? Um dos meus maiores sonhos sendo realizado da melhor maneira possível! O tanto que eu aguardei ansiosa por essa resposta e está aí a minha reação. VEM TRAVESSIA, VEM CHIARA!!! Não poderia deixar de agradecer @tvglobo e todos os envolvidos por essa oportunidade maravilhosa! Um desafio que vou enfrentar com muita dedicação. Não poderia estar mais feliz!!!”, escreveu Jade na legenda da publicação.

Na foto com o elenco, que foi divulgada com exclusividade por Hugo Gloss na segunda-feira (20), a ex-BBB aparece ao lado Alexandre Nero, Chay Suede, Rômulo Estrela, Lucy Alves, Giovanna Antonelli, Alessandra Negrini, Vanessa Giacomo, Ailton Graça e Dandara Mariana, entre outros. Gloria Perez e o diretor Mauro Mendonça Filho também estão no clique.

Na novela, Jade viverá Chiara, uma influenciadora digital e será filha de Grazi Massafera. Além disso, deverá viver um romance com o ator Chay Suede.

A novela “Travessia” vai substituir “Pantanal” no horário nobre da emissora. A estreia da trama está prevista para outubro e vai contar a história da personagem Lucy, uma maranhense que é vítima de um crime virtual. Para fugir do linchamento público, recebe ajuda da polícia e se muda para o Rio de Janeiro.

Uma curiosidade é que Giovanna Antonelli e Alexandre Nero foram confirmados como Helô e Stênio, personagens que fizeram parte de “Salve Jorge”.

Críticas a escalação de Jade

Antes de ter seu nome confirmado na novela, Jade Picon foi alvo de muita discussão se poderia ou não fazer o folhetim, já que não tem registro como atriz.

Uma das críticas partiu da atriz Anna Rita Cerqueira, que compartilhou um trecho de uma matéria na qual afirmava a escalação de Jade Picon para uma novela da Globo. A nota dizia que Jade teria vontade de se aventurar no teatro e aprender, apesar de nunca ter estudado atuação ou ter trabalhado em uma novela.

“Se aventurar no teatro... Na minha época, isso significava anos de estudo e panfletar para encher o teatro e receber, por fim de semana, às vezes o que não pagava nem a ida e volta para o teatro. Meus dez anos de curso de teatro se encontram de luto após essa notícia”, disse a atriz.

Nina Tomsic, intérprete de Ingrid em ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, também detonou a escalação de Jade Picon para a novela

“Duvido aguentar um dia. Nossa profissão é ‘pra’ gente qualificada. Não tem glamour, não é fácil e não é qualquer um que faz. Isso é no mínimo um desestímulo para tantas pessoas da profissão que batalham há anos por uma oportunidade nesse mercado de trabalho bizarro”, disse Nina em seus stories no Instagram.

Ana Hikari, atriz da novela das sete e ‘As Five’ da Globo, também deixou sua consideração sobre o ocorrido. “Nossa profissão não é brincadeira. Não tem glamour. Não é moleza. A gente estuda pra c*r*lho pra ‘tá’ aqui”, disse.

Após a polêmica, o presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (SATED-RJ), Hugo Gross, se posicionou contrário e destacou que a instituição tentará barrar a integração da influenciadora digital para a trama.

“A lei é muito clara. Sem registro, não trabalha. Isso não é uma perseguição do sindicato a nenhum influencer, a nenhuma pessoa, isso não é uma perseguição às empresas que tão dando trabalho, porque nós, da arte, precisamos de trabalho, nós precisamos realmente que fomentem o trabalho”, afirmou ele.