Gkay quebra silêncio e responde críticas sobre sua aparência

A influenciadora digital Gkay foi às redes sociais responder às duras críticas que tem recebido sobre sua aparência.

“Enquanto mais to sendo feliz mais tô sendo criticada, por isso parei de ligar, pq prefiro que critiquem o que eu sou do que adorem um personagem”, escreveu no Twitter.

“E se eu aparecer igual um ET vou tá sendo feliz do mesmo jeito pq essa sou eu, eu causo”, continuou, completando. “Deixa eu ser feia em paz”.

Nas últimas semanas, Gkay tem sido detonada na web por procedimentos estéticos que fez no rosto e por sua barriga “lipada”, além de sobrancelhas descoloridas e cabelo platinado. Confira algumas das menções à famosa:

Nao da pra saber se é a madonna, a luisa sonza ou a gkay https://t.co/KerqunLSTg — ste ♟️ (@meetheplastic) June 19, 2022

A Gkay é só mais um exemplo do pq sou favorável a distribuição de renda pq se deixar mta grana acumulada pra uma pessoa só ela gasta inventando cirurgia plástica https://t.co/eOSvR2unOk — Paulo Schwab (@uadisluv) June 19, 2022

A Gkay tinha um lindo corpo . A boca tava perfeita . Pq ela foi mexer nisso tudo ?! Esse distúrbio de imagem e a busca incessante por um padrão inalcançável é triste ! pic.twitter.com/d3z1r6SyTi — Maranhense raro 🐑 (@barroswcb) June 18, 2022

A Gkay tá mt feia estou apavorado — Mat Salles (@Mat_Salless) June 18, 2022

Treta com Sônia Abrão

Na última semana, Gkay rebateu as recentes críticas feitas por Sonia Abrão durante a festa de aniversário da cantora Simaria Mendes. Em maio, a apresentadora disse que não era justo a influencer gastar R$ 8 milhões na “Farofa da Gkay” enquanto o País passa por uma crise e a chamou de “ridícula”.

Gkay rebate Sonia Abrão durante festa de Simaria Montagem/Instagram (Reprodução)

“Você falar que vai gastar R$ 8 milhões em uma festa, em um país em que tem gente morrendo de fome, é muita falta de consciência. Bota a mão na consciência e para de ser ridícula”, disse Sonia na ocasião.

Na segunda-feira passada (13), Gkay foi questionada por um repórter da RedeTV! sobre o evento e mandou um recado para Sonia Abrão. “Ela nem sabe o que ela estava falando. Procura saber, amor, o que você está falando antes de sair falando do povo, entendeu? Nesse seu programa aí de merda!”, detonou, largando o microfone nas mãos do jornalista e saindo sem terminar a entrevista.

A influenciadora aparece em um vídeo compartilhado pelo perfil de Rainha Matos no Instagram desabafando. Confira:

