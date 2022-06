Após furto milionário, Carlinhos Maia anuncia que vai deixar Maceió

O influenciador digital Carlinhos Maia anunciou que ele e o marido, Lucas Guimarães, vão deixar Maceió, em Alagoas, após o furto milionário no apartamento em que moravam no dia 29 de maio.

O casal já escolheu o novo endereço: São Paulo. Por meio de seu perfil no Instagram, Carlinhos respondeu algumas mensagens.

“Vamos morar em São Paulo, mas sempre estaremos por aqui [Maceió]”, escreveu para um seguidor.

“Alagoas continuará sendo maravilhosa como sempre foi. Mas nesse momento não tenho ânimo de continuar lá”, disse a outro.

Nos stories, ele reforçou a mudança. “Vocês estão falando muito de São Paulo, mas eu já não estava lá e cá? Faz tempo isso. Só confirmei para vocês. Vou continuar vindo para cá, que meus pais moram aqui, a casa da Barra [de São Miguel, cidade do litoral Sul de Alagoas] vai continuar acontecendo sempre, a Vila, vai continuar acontecendo. Só minha vida que vai mudar um pouco e vocês vão comigo na bagagem.”

Carlinhos Maia disse ainda que não irá vender o apartamento.

Em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, no último dia 6, o influencer já havia dito que não sabia se iria conseguir voltar ao apartamento invadido.

Na ocasião, ele contou como ficou sabendo do furto. “Eu tinha acabado de acordar. Recebi a notícia e fiquei em choque. Por causa da vida de influenciador, as pessoas às vezes falam que mostramos demais. Mas comecei a ganhar dinheiro e notoriedade depois disso. Como você para de mostrar sua vida?”, indagou.

Carlinhos assegurou que não quer parar de expor sua vida nas redes, mas que deve adotar algumas mudanças. “Não pretendo parar porque foi essa exposição que me fez chegar onde cheguei. Fica a mensagem de se expor um pouco menos”, disse.

Relembre o furto

Carlinhos Maia teve o apartamento em Maceió invadido e furtado na madrugada de 29 de maio, quando estava vazio. As imagens das câmeras de segurança do prédio mostram os criminosos na garagem do edifício com o corpo todo coberto.

De acordo com publicações feitas pelo próprio Carlinhos Maia, os bandidos levaram relógios, cofre com joias e uma bolsa. O valor do prejuízo seria de aproximadamente R$ 5 milhões.

Tanto Carlinhos quanto Lucas afirmaram que o roubo teria sido planejado por alguém próximo, já que os criminosos foram direto ao cofre.

