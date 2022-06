Após crítica à ‘Farofa’, Gkay responde Sonia Abrão; entenda a treta

Gkay rebateu as recentes críticas feitas por Sonia Abrão durante a festa de aniversário de Simaria Mendes, da dupla com Simone. Em maio, a apresentadora disse que não era justo a influencer gastar R$ 8 milhões na “Farofa da Gkay” enquanto o País passa por uma crise e a chamou de “ridícula”.

“Você falar que vai gastar R$ 8 milhões em uma festa, em um país em que tem gente morrendo de fome, é muita falta de consciência. Bota a mão na consciência e para de ser ridícula”, disse Sonia na ocasião.

Ontem, Gkay foi questionada por um repórter da RedeTV! sobre o evento e mandou um recado para Sonia Abrão. “Ela nem sabe o que ela estava falando. Procura saber, amor, o que você está falando antes de sair falando do povo, entendeu? Nesse seu programa aí de merda!”, detonou, largando o microfone nas mãos do jornalista e saindo sem terminar a entrevista.

A influenciadora aparece em um vídeo compartilhado pelo perfil de Rainha Matos no Instagram desabafando. Confira:

Aniversário de Simaria e rumores

O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone, compareceu à festa de 40 anos da cunhada, Simaria. Em meio a rumores recentes, ele negou que teria mandado uma indireta para a cunhada nas redes sociais.

“Não tem polêmica. Tenho 10 anos de casado e nunca soltei indireta em rede social. Hoje que vou soltar [indireta]? As pessoas distorcem mesmo, pegam aquele contexto. O algoritmo da rede social sempre entende que a polêmica é algo mais sugestivo, porque você atiça as outras pessoas que querem gerar polêmica e as pessoas começam a argumentar. Tem gente que hypa nisso”, disse Kaká a “Quem”.

Os boatos em torno de um possível desentendimento familiar ganharam força no último fim de semana, após um show da dupla sertaneja no sábado (11), em Caruaru, Pernambuco. Segundo alguns fãs, faltou sintonia e empatia de Simaria para com Simone.

Kaká Diniz, marido de Simone, fez um post que muitos interpretaram como uma indireta para a cunhada.

“O palco mostra seu talento, mas é nos bastidores que seu caráter é revelado”, escreveu ele. “Não compare o seu bastidor com o palco do outro. Primeiro porque, de todas as métricas, esta é a mais furada. Você não tem (nem nunca terá) a ideia completa do que aquele que está hoje sob os holofotes passou para chegar até ali. Depois, comparar o seu bastidor com o palco do vizinho é uma crueldade com você. Te incute um sofrimento desnecessário e recorrente, uma vez que todos os dias surge um novo Número 1″, continuou, na legenda da publicação feita em sua conta no Instagram.

LEIA TAMBÉM: Leandro Lima, o Levi de ‘Pantanal’, toma café com Ana Maria Braga e comenta cena de piranhas