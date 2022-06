Marido de Simone vai à festa de Simaria e nega ter mandado indireta à cunhada

O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone, compareceu à festa de 40 anos da cunhada, Simaria. Em meio a rumores recentes, ele negou que teria mandado uma indireta para a cunhada nas redes sociais.

“Não tem polêmica. Tenho 10 anos de casado e nunca soltei indireta em rede social. Hoje que vou soltar [indireta]? As pessoas distorcem mesmo, pegam aquele contexto. O algoritmo da rede social sempre entende que a polêmica é algo mais sugestivo, porque você atiça as outras pessoas que querem gerar polêmica e as pessoas começam a argumentar. Tem gente que hypa nisso”, disse Kaká a “Quem”.

Os boatos em torno de um possível desentendimento familiar ganharam força no último fim de semana, após um show da dupla sertaneja no sábado (11), em Caruaru, Pernambuco. Segundo alguns fãs, faltou sintonia e empatia de Simaria para com Simone.

Simaria chegou nos minutos finais do show, enquanto Simone já se despedia do público. Ela quis cantar algumas músicas, prorrogando a apresentação.

No começo do show, Simone avisou os fãs que a irmã havia passado mal e não havia conseguido pegar o avião. Simaria, porém, se sentiu melhor e decidiu pegar a estrada, chegando para os instantes finais.

E onde entra o marido de Simone na história?

Kaká Diniz, marido de Simone, fez um post que muitos interpretaram como uma indireta para a cunhada.

“O palco mostra seu talento, mas é nos bastidores que seu caráter é revelado”, escreveu ele. “Não compare o seu bastidor com o palco do outro. Primeiro porque, de todas as métricas, esta é a mais furada. Você não tem (nem nunca terá) a ideia completa do que aquele que está hoje sob os holofotes passou para chegar até ali. Depois, comparar o seu bastidor com o palco do vizinho é uma crueldade com você. Te incute um sofrimento desnecessário e recorrente, uma vez que todos os dias surge um novo Número 1″, continuou, na legenda da publicação feita em sua conta no Instagram.

Ao colunista Leo Dias, do “Metrópoles”, porém, Kaká já havia negado que a frase tivesse a ver com a polêmica entre as duas irmãs, explicando que tem o costume de dizer essa frase há meses, no curso que ministra.

LEIA TAMBÉM: ‘Sexy Trash’: O que muda em Klaus de ‘The Umbrella Academy’ após partida de Ben