‘Sexy Trash’: O que muda em Klaus de ‘The Umbrella Academy’ após partida de Ben

Após o fim do mundo ser evitado duas vezes pelos super-heróis de ‘The Umbrella Academy’, muita coisa mudou entre a família de irmãos poderosos. Descoberta de poderes, novos vilões, viagem no tempo e, por fim, uma realidade atual alterada, os seis irmãos se encontram em um cenário cheio de novos mistérios.

No final da segunda temporada, o Número 6, Ben Hargreeves, se despediu após seu fantasma se dissipar completamente depois de evitarem o apocalipse mais uma vez. Dócil e gentil, ele possuía uma grande conexão com Klaus, o único Hargreeves que conseguia enxergar e dinamizar com seu fantasma.

Por ser a única pessoa com quem Ben era capaz se comunicar e se conectar de forma direta, sua união com Klaus foi uma das mais fortes no contexto dos irmãos Hargreeves. Agora que o Número 6 não está mais presente, o que muda em Klaus?

Klaus na 3ª temporada de ‘The Umbrella Academy’

Conforme a data de estreia da série tem se aproximado na Netflix, marcada para o dia 22 de junho deste ano, a produção da trama já entregou diversas pistas e trechos do que se pode esperar para a terceira fase. Com o material disponível, é possível ter um vislumbre de como estarão os personagens que já conhecemos.

Apesar da despedida do fantasma de Ben, o personagem retorna em carne osso na realidade alterada, fazendo parte da ‘Sparrow Academy’, juntamente com outros seis novos super-heróis integrantes da mansão Hargreeves. Por mais que Ben esteja presente, a ‘Academia do Guarda-chuva’ irá se deparar com outra versão sua, completamente ‘barra pesada’ e diferente do fantasma dócil e gentil.

Embora houve uma quebra de conexão com o antigo Ben, Klaus continuará com a mesma personalidade divertida e descontraída da trama. Com o histórico de tentar fugir dos traumas através da bebida e confusões, além de definir-se como ‘Sexy Trash’, o personagem promete continuar sendo um dos mais queridos pelos fãs, além de proporcionar o alívio cômico durante as dinâmicas da trama.

Assista ao trailer da terceira temporada:

