O que se sabe sobre o Hotel Obsidian, lugar a ser explorado na 3ª temporada de ‘The Umbrella Academy’

Nesta segunda-feira (6), a Netflix soltou uma cena inédita da terceira temporada de ‘The Umbrella Academy’, seguindo a onda da semana Geeked Week. No conteúdo, Klaus (Robert Sheehan) apresenta a base onde os irmãos Hargreeves terão de ficar por um tempo, enquanto procuram entender a nova linha do tempo.

Após voltarem ao passado e terem evitado o fim do mundo pela segunda vez, os irmãos Hargreeves retornam o tempo atual, mas se deparam com uma certa alteração na linha do tempo.

No material divulgado, Klaus revela que o Hotel Obsidian já abrigou líderes mundiais como Gandhi, Roosevelt e Stalin. Contudo, aquela realidade não parece ser um local que seria frequentado por pessoas como estas.

This Umbrella Academy Season 3 sneak peek reminds me just how much I've missed The Hargreeves. #GeekedWeek pic.twitter.com/cYYhofivnW — Netflix (@netflix) June 6, 2022

O hotel

Nos quadrinhos que baseou a série, existe um local importante chamado Hotel Oblivion, pois está relacionado não só a Reginald Hargreeves, mas também a alguns dos vilões mais barra pesadas enfrentados pela Academia do Guarda-chuva. É uma das prisões que mantém os personagens maldosos.

Já na série, podemos ver o termo “Obsidian” no lugar de “Oblivion”, além de outros aspectos referentes ao hotel. Será que ambos terão algum tipo de relação ou se trata apenas de uma adaptação para o audiovisual?

Veja mais: ‘Percy Jackson’: gravações da série são iniciadas e parte do elenco é divulgada; confira

A trama da 3ª temporada

A série foi criada por Steve Blackman, baseada na série de quadrinhos de Gerard Way, ilustrados pelo artista brasileiro Gabriel Bá. Na trama, as academias dos Pardais e Guarda-chuvas irão se enfrentar no início, contudo terão de deixar suas diferenças de lado para enfrentar outra entidade que, mais uma vez, ameaça a humanidade.

A expressão “kugelblitz” é de origem alemã, tendo por significado “raio globular”. O elemento é uma concentração de luz intensa, capaz de formar uma série de eventos e aprisionar a si mesma. Esse elemento é classificado como um buraco negro formado por energia – diferente de outros buracos negros que são gerados por massa. Em ‘The Umbrella Academy’, o kugelblitz será o ‘vilão’ principal da trama, responsável pela união da família Hargreeves para impedir que o mundo seja sugado por essa entidade ameaçadora.

Assista ao trailer da terceira termporada: