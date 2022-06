‘The Umbrella Academy’ revela como será a nova versão de Ben na 3ª temporada; confira

Os fãs de ‘The Umbrella Academy’ já estão na contagem regressiva para o lançamento da terceira temporada na Netflix. Faltando tão pouco para a chegada da série de super-herói, a produção da trama já entregou diversas pistas do que virá pela frente.

Após voltarem ao passado e terem evitado o fim do mundo pela segunda vez, os irmãos Hargreeves retornam ao tempo atual, mas se viram frente a uma certa alteração na linha do tempo. Eles se depararam com uma versão totalmente deferente de sua família, bem como outra realidade geral.

Uma das grandes surpresas para o grupo de super-heróis foi a presença de Bem Hargreeves em carne e osso. Representando o Número 2 da família, sua versão está completamente diferente do dócil e empático fantasma do Ben antigo.

Se mostrando ser ‘barra pesada’, sua nova faceta é vista como “mala” pelos irmãos Hargreeves que já conhecemos. Ou melhor dizendo: “Dickhead”.

Nova versão de Ben em ‘The Umbrella Academy’

Após seu fantasma desaparecer no passado, Ben Hargreeves ajudou a evitar o segundo fim do mundo e desapareceu de vez – pelo menos sua antiga versão. Inserido na Sparrow Academy, o super-herói com habilidades de projetar tentáculos de seu corpo, além de ter telecinesia, irá mostrar seu lado mais ousado na terceira fase da trama.

Nesta sexta-feira (10), a página oficial da série revelou um trecho de uma luta entre Ben e o Número Cinco, mostrando que o ‘ex-fantasma’ não veio para brincar. É possível vê-lo usando seus tentáculos para alcançar algo, além de acertar o Hargreeves viajante do tempo na barriga. Confira abaixo:

No dia 22 de junho, lançamento da trama, será a data em que a academia do Guarda-chuva finalmente se deparará com a Academia dos Pardais. Eles terão que aprender a lidar com suas diferenças, pois uma entidade maior ameaçará colocar a Terra em xeque.

Assista ao trailer da terceira temporada: