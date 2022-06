Marido de Simone manda suposta indireta para Simaria; entenda

Fãs da dupla Simone e Simaria têm comentado sobre um “climão” entre as irmãs. Nas redes sociais, usuários destacaram o último show das artistas, no sábado (11), em Caruaru, Pernambuco. Segundo eles, faltou sintonia e empatia de Simaria para com Simone. E até o marido de uma delas entrou na história.

Tudo começou quando Simaria chegou nos minutos finais do show, enquanto Simone já se despedia do público. Ela quis cantar algumas músicas, prorrogando a apresentação.

No começo do show, Simone avisou os fãs que a irmã havia passado mal e não havia conseguido pegar o avião. Simaria, porém, se sentiu melhor e decidiu pegar a estrada, chegando para os instantes finais.

Post do marido de Simone gera comentários

Kaká Diniz, marido de Simone, fez um post que muitos interpretaram como uma indireta para a cunhada.

“O palco mostra seu talento, mas é nos bastidores que seu caráter é revelado”, escreveu ele. “Não compare o seu bastidor com o palco do outro. Primeiro porque, de todas as métricas, esta é a mais furada. Você não tem (nem nunca terá) a ideia completa do que aquele que está hoje sob os holofotes passou para chegar até ali. Depois, comparar o seu bastidor com o palco do vizinho é uma crueldade com você. Te incute um sofrimento desnecessário e recorrente, uma vez que todos os dias surge um novo Número 1″, continuou, na legenda da publicação feita em sua conta no Instagram.

Kaká, no entanto, negou que a frase tivesse a ver com a polêmica entre as duas irmãs. Ao colunista Leo Dias, do “Metrópoles”, ele disse que tem o costume de dizer essa frase há meses, no curso que ministra.

