Ana Maria Braga ensina simpatia de Santo Antônio no ‘Mais Você’

Nesta segunda-feira (13) é celebrado o Dia de Santo Antônio. Aproveitando a ocasião, Ana Maria Braga ensinou aos telespectadores do “Mais Você” uma simpatia para o santo, conhecido como casamenteiro.

Ana Maria explicou que é preciso pegar a imagem e colocá-la de cabeça para baixo em um recipiente de água. Se ela for muito grande, uma jarra pode ser utilizada. Normalmente o menino Jesus, sempre presente na representação, é removível. Se for o caso, retire-o.

Um detalhe importante: vale colocar Santo Antônio na geladeira até que o pedido seja realizado. “Para o negócio ficar mais forte”, explicou Ana Maria. “De vez em quando você passa e conversa com ele. ‘Enquanto você não resolver aquele problema, você não sai dessa posição aí”, completou a loira.

Lourinho questionou se a simpatia funcionava mesma, e Ana Maria foi enfática: “Rapaz...”, caindo na gargalhada. “É de verdade, experimenta pra você ver.”

Antes, Ana Maria transmitiu ao vivo a benção especial de um padre direto de São Luís, no Maranhão. A apresentadora pediu que os telespectadores colocassem pães à mostra em casa para receber a benção. Isso porque, segundo a tradição católica, Santo Antônio também é o santo que proporciona fartura, agindo para que nunca falte alimento no lar.

Novo horário

Hoje também foi dia de Ana Maria Braga receber Felipe Andreoli para comentar sobre as notícias do mundo do esporte.

O jornalista confessou que não foi fácil sair da cama com o frio que fez durante a madrugada e comemorou o novo horário da atração a partir de julho.

“Com o ‘Mais Você' em novo horário, dá pra ficar um pouquinho mais na cama”, disse. “Ele tá rezando pra chegar o Dia da Independência Americana”, lembrou Ana, fazendo referência ao 4 de julho, quando o matinal passará para a faixa das 10h30.