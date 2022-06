Manu Gavassi conta por que decidiu remover próteses de silicone

A atriz e cantora Manu Gavassi abriu o jogo sobre as pressões externas que sofreu quanto ao seu corpo e aparência. Ela colocou próteses de silicone nos seios aos 25 anos, mas há pouco resolveu removê-las. Ela falou sobre o assunto à “Quem”.

“Coloquei silicone com 25 anos por livre e espontânea pressão, porque sentia ‘preciso mostrar que cresci e que agora posso ser sexy’. Olha que dó”, disse. “Coloquei [peito] e nunca me senti bem com aquilo. Nunca nem senti que era eu. Agora, mais velha, amadureci a ideia e falei ‘é uma coisa que me incomoda faz tempo, vou tirar’”, completou a famosa, hoje com 29 anos.

Ainda mais nova, Manu Gavassi se submeteu a uma operação no nariz. “Eu me arrependo de ter feito correndo quando eu tinha 17 anos. Não tinha coragem de operar de novo. Tinha muito medo”, conta.

Em maio, Manu já havia falado sobre as cirurgias plásticas no programa de Giovanna Ewbank. Na ocasião, ela disse ter se arrependido dos procedimentos.

“Sabe quando você não está bem com você mesmo, tipo na sua vida? E aí você se olha no espelho e enlouquece, coloca isso na sua aparência. Eu já gostava do meu corpo do jeito que ele era, não tinha necessidade nenhuma [de fazer a cirurgia], acho que dei uma pirada legal. Então, quando lembro disso, penso: ‘caraca, eu fiz uma cirurgia que eu nem tinha tanta vontade, que nem precisava na minha cabeça, por pressão externa, que é pra ter uma beleza estética perfeita nesse meio o tempo inteiro’”, revelou.

Personagem em série da Netflix

O tema cirurgia plástica vem à tona por conta do novo trabalho de Manu Gavassi. A atriz vive a personagem Milene na série “Maldivas”, uma das apostas nacionais da Netflix para este ano e que estreia na quarta-feira (15).

Na trama, Milene é uma síndica que comanda com mão de ferro o condomínio Maldivas, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela exibe um “corpo perfeito” graças ao marido, o cirurgião-plástico Victor Hugo, interpretado por Klebber Toledo.

